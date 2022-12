Momento ESI en Gran Hermano: Santiago del Moro se hizo viral

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1600306780277465089 Santiago les habló a los jugadores sobre el cuidado sexual dentro de la casa de #GranHermano Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GH2022 pic.twitter.com/8D04riKru4 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 7, 2022

"Antes de seguir con el programa quiero contarles una intimidad, que tiene que ver conmigo. Cuando me convocaron para hacer el programa lo primero que pregunté es si adentro de la casa iban a tener preservativos. Desde que soy pendejo es un tema que me ocupa mucho. Cuando era pibe me explicaron de qué iba la cosa y siempre traté de hacer lo mismo y dar una mano con respecto a estos temas", introdujo el conductor.