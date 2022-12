Se picó en Gran Hermano: Discusión 'caliente' entre Alfa y Romina

Romina quería tirar un tupper al tacho de basura ya que estaba roto, pero Alfa le ordenó de malas maneras que no lo hiciera: “No, guárdalo, no se puede tirar… no van a reponerlo; déjalo para guardar cosas”. La ex diputada kirchnerista se sacó por la subida de la voz de Alfa y arremetió: “Ahora entiendo porque tu ex mujer no duro casi con vos, y no duraron tus novias”. Esto no terminó ahí y Alfa se defendió: “Y ahora entiendo porque tu esposo se fue a la mierda”. La pelea fue creciendo y se dijeron de todo, Romina le gritó diciéndole que era insoportable y metido.