Grave crisis en Gran Hermano (Telefe la quiere ocultar)

image.png La media hermana de Thiago que denunció a su padrastro.

Debido a que el aislamiento de los participantes es absoluto, Thiago desconocía por completo esta situación. Según lo que pudo saberse a partir de algunos extractos que salieron al aire, alguien desde afuera arrojó hacia el patio recortes de diarios con la noticia, lo cual desencadenó la reacción de Thiago.

Daniela Celis, otra de las participantes, les comentó a otros integrantes el estado de Medina. "Está mejor, le agarra bajón por momentos, pero está mejor. Habló con Juan [el psicólogo de la casa] y le dijeron que mucho no hable del tema acá para que no se expanda, pero ya está todo solucionado, que se quede tranquilo. En síntesis, si no le contaron, es porque no era nada grave", explicó Celis, quien también aseguró haber visto los recortes.

La concursante Julieta Poggio se preguntó entonces si el hecho fue destacado en los medios, a lo que Daniela contestó: "Ojalá que no, pero no sé. A mí me puso en shock el simple hecho de la dimensión, o sea, todos los canales de tele, noticieros re famosos con el titular con el nombre de él".

----------

Más contenido en Urgente24:

Marina Beach un tema de Maldonado (y Punta del Este)

Ultimátum de Moyano a Alberto Fernández: "Antes de fin de año..."

Selección Argentina-Croacia: Horario, TV y formaciones

Martín Llaryora aventaja: Sin CFK, atrae opositores

Rodolfo Tailhade acusó a JxC de "chantajear" con el quórum