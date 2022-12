Marina Beach un tema de Maldonado (y Punta del Este)

¿Punta del Este, la Camboriu de Uruguay? para quienes conocen al intendente Antía eso sería imposible.

Pero según el Informe de Evaluación Ambiental Previa elaborado por técnicos del Ministerio de Ambiente de Maldonado, según Búsqueda, "las actuaciones a desarrollarse en la faja costera de estudio podían 'constituir importantes amenazas al equilibrio actual, y por lo tanto a la pérdida del recurso costero y sus servicios ecosistémicos asociados', y en esa línea, sugerían 'denegar la aprobación de la Evaluación Ambiental Estratégica del Programa de Actuación Integrada Marina Beach'."

Hasta el momento, el proyecto inmobiliario Marina Beach no fue presentado de manera formal ante el Ministerio de Ambiente. Según Peña, cuando ingrese se verá.

Búsqueda advierte:

Hoy en día, la mayor parte de la costa uruguaya ya está fraccionada y es propiedad privada. En ese marco, existen derechos de propiedad adquiridos 'sobre zonas donde quizás no es lo ideal construir', comentó el ministro. Y aunque existe una Ley de Ordenamiento Territorial y normativas ambientales 'no se puede prohibir la construcción en áreas donde hay un derecho de propiedad', él agregó. Hoy en día, la mayor parte de la costa uruguaya ya está fraccionada y es propiedad privada. En ese marco, existen derechos de propiedad adquiridos 'sobre zonas donde quizás no es lo ideal construir', comentó el ministro. Y aunque existe una Ley de Ordenamiento Territorial y normativas ambientales 'no se puede prohibir la construcción en áreas donde hay un derecho de propiedad', él agregó.

-----------------------

Más noticias de Urgente24

Con su plan de moderación, reubican a Sergio Massa en 2023

Escrache a Diego Luciani: Desmienten relato de Artemio López

Mauricio Macri: 'Mufa' y ¿viajes a Qatar para 'colegio PRO'?

Horacio Rodríguez Larreta no vende a Córdoba (Macri sí)