Telefe no aprende: Wanda Nara suena en MasterChef (lo hunde)

En este contexto, desde el canal propiedad de Paramount+ decidieron volver al formato original, es decir, sin caras conocidas. Y según la información brindada por De Brito, ven en Wanda Nara una conducción atractiva para esta versión. El problema es que la experiencia reciente no avala esta idea.

image.png ¿Quién es la máscara? fue uno de los mayores fracasos de Telefe de los últimos tiempos.

Nara siempre gozó de bastante trascendencia, pero no hay dudas de que tras el escándalo por una supuesta infidelidad de su pareja, el futbolista Mauro Icardi, con la actriz Eugenia La China Suárez , la también empresaria comenzó a estar en boca de todos los ciclos de chimentos. Y no hay duda de que ella se percató de ese beneficio.

Fue así como la modelo fue convocada por Telefe para participar como jueza en el ciclo ¿Quién es la máscara?, el cual fue conducido por Natalia Oreiro. Pese a tener un buen debut, el programa terminó por hundirse por completo y quedó en el recuerdo como uno de los mayores fracasos en la historia del canal, el cual se acostumbró a hacer oro todo lo que toca.

Ahora bien, los motivos detrás de la elección de Nara como parte del programa son meramente numéricos: posee 15 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y casi 3 millones en Twitter. Debido a esto, Telefe proyectó con la chance de que su popularidad en redes pudiera trasladarse a la televisión, algo que a todas luces no ocurrió.

El propio Marcelo Tinelli terminó entendiendo esto por las malas con los influencers Lizardo Ponce y Sofía Morandi, que participaron en Cantando por un sueño en 2020. Cada vez que aparecían en pantalla, los televidentes cambiaban de canal. Y a pesar de que en el propio Telefe ya lo sufrieron en carne propia, tal parece que lo están considerando nuevamente.

https://twitter.com/porquetendencia/status/1609747309977374720 "MasterChef":

Porque Telefe anunció su nueva temporadapic.twitter.com/uW8InqEqEp — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 2, 2023

Si en efecto, Nara termina siendo o no la conductora de la nueva temporada de MasterChef es algo que ser verá más adelante. Por lo pronto, la experiencia del canal con ella no ha sido muy positiva, no sólo por el bajo rating, sino porque ha tenido actitudes poco profesionales que no han caído del todo bien.

Más allá de esta cuestión, el ciclo tampoco la tendrá fácil. El agotamiento del formato ya se hizo notar, y no sólo por los números obtenidos, sino porque el propio público lo ha manifestado a través de las redes.

-------

Más contenido en Urgente24:

Viviana Canosa ya compite para LN: Contra GH y la diputada K

Este hábito retrasa el inicio de la enfermedad de Alzheimer

Boca sufre un letal contragolpe de Racing y empatan 1-1

"Verdadero escándalo": Furiosa CFK por el fallo sobre Robles

Monotributo: La AFIP extiende el plazo de recategorización