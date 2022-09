Ni se estrenó: ciclo de Telefe ya arrancó mal por Wanda Nara

Y agregó: "No se están haciendo las grabaciones, solo se hicieron cinco programas. Hoy se va (Wanda) y no vuelve hasta la semana que viene. Wanda y Natalia no se llevan bien, le incomoda su profesionalismo, y parece que Wanda está complicada con los horarios de grabación. Llega tarde y todo eso no le estaría gustando a Natalia".