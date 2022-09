Horacio Rodríguez Larreta más "halcón" que "paloma" y la grieta que no cesa

A pesar de que en la entrevista sostuvo que no es “momento de hablar de candidaturas”, el jefe de gobierno ya está anotado en la carrera presidencial de cara al 2023 junto a sus dos principales rivales del PRO, la presidenta del partido Patricia Bullrich y el expresidente de la nación Mauricio Macri.

Es que tras los incidentes en Recoleta y la consecuente presión de Bullrich respecto a la disposición o no de las vallas en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta CFK ante las manifestaciones militantes, Larreta advirtió que era necesario el endurecimiento de su discurso al estilo de la ex ministra de seguridad quién todavía no ha repudiado el ataque a CFK. Además, el electorado de JxC, anhela que sus referentes fortalezcan su discurso y elaboren programas de gobierno frente al fracaso de la coalición gobernante e intolerancia política de referentes del FdT.

Asimismo, durante las últimas semanas, Larreta ha confrontado duramente a la vicepresidenta, incluso más que Macri quién apenas se pronunció. “A usted señora vicepresidenta, le pido que no siga incitando a la violencia ni siga echando más nafta al fuego. Sus declaraciones son distracciones que no tienen nada que ver con las prioridades de nuestro país. No se trata de quién grita más fuerte o hace la manifestación más grande. No es por ahí”, sostuvo durante un acto en el Instituto Superior de Seguridad Pública.

En reiteradas ocasiones, la presidenta del PRO ha cuestionado la falta de un fuerte liderazgo y su imagen moderada, tal vez su endurecimiento sea un respuesta a eso. “Yo creo que lo que define son las actitudes. Yo me siento cómoda con una actitud de fortaleza, valentía y de coraje porque eso necesita la Argentina. No me siento cómoda con salidas tibias o que seamos más ‘Sigamos’ que ‘Cambiemos’’, expresó la líder del PRO en Mayo en una clara crítica a la ala “blanda” de las palomas liderada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad.

El referente del PRO, durante la conversación radial se refirió también al presunto intento de asesinato de la vicepresidenta CFK. En esa línea, señaló: “Es un atentado de altísima gravedad y lo sigo repudiando y que la Justicia tiene que investigarlo a fondo”. Sin embargo, cuestionó el aprovechamiento político que realiza el Frente de Todos en torno al hecho.

“Los que tenemos que gobernar no podemos aflojar ni un minuto. Hay un país que sigue adelante y tiene muchos problemas como la inflación porque la gente ya no llega al fin de semana; esa son las preocupaciones de la gente como en Rosario y el conurbano el tema de la inseguridad, la pobreza en la niñez”, concluyó.

