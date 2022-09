Desafío de Larreta: CABA recuperará el día de clases perdido por el feriado

Soledad Acuña y Larreta.jpg Horacio Rodríguez Larreta dispuso que en CABA se recuperará el día de clases por el feriado que se decretó tras el ataque a Cristina Kirchner.

El propio Horacio Rodríguez Larreta hizo hoy una defensa de la gestión de su administración en cuanto a la educación: "Que cada padre y cada madre de la Ciudad tenga la tranquilidad de que sus hijos están teniendo la educación que se merecen. Esa es nuestra prioridad. Y queda demostrada en cada una de las decisiones que tomamos en este último tiempo: mantuvimos las escuelas abiertas cuando el Gobierno nacional las cerraba. Hoy, además, las escuelas abren los sábados y durante las vacaciones de invierno y de verano para recuperar aprendizajes".

"Sumamos las primeras seis escuelas bilingües y también incorporamos educación financiera, robótica y tecnología, para que los chicos lleguen mejor preparados al mundo del trabajo. Hicimos obligatoria la jornada extendida para los chicos de 11 a 14 años, sumando el equivalente a 90 días más de clase en primaria y 46 en secundaria. Implementamos las prácticas educativas en ámbitos de trabajo, que empiezan a construir puentes entre la educación y el mundo laboral. Y por segundo año consecutivo las clases empezaron antes. Este año sumamos 12 días más a los 180 del calendario obligatorio", detalló el Jefe de Gobierno, tras criticar la "ley anti odio" que propuso la titular del INADI, Victoria Donda, a la cual calificó de "ley mordaza" y aseguró que el kirchnerismo "intenta distraer" y "controlar la libertad de expresión" tras el ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner:

El kirchnerismo intenta distraer y propone una ley mordaza, con el argumento de que la culpa de todo lo que pasa es del periodismo, de la Justicia y la oposición, buscan controlar la libertad de expresión. No lo vamos a permitir El kirchnerismo intenta distraer y propone una ley mordaza, con el argumento de que la culpa de todo lo que pasa es del periodismo, de la Justicia y la oposición, buscan controlar la libertad de expresión. No lo vamos a permitir

El jefe de Gobierno porteño Larreta expresó su preocupación por lo que consideró un avance"contra la prensa y contra la libertad de expresión de todos los argentinos, porque con la excusa de esta ley podrían llegar a controlar lo que se diga en redes sociales".

Mi visión es exactamente la contraria. En lugar de callar al que piensa distinto, propongo más libertad. En lugar de la censura, propongo más libertad. En lugar de la ley mordaza, propongo más libertad. Hay que dialogar más y encontrar puntos de acuerdo que nos permitan avanzar. Si queremos construir una Argentina diferente, tenemos que escuchar al que no piensa como nosotros. No es fácil, porque se requiere mucho más coraje para encontrar acuerdos que para pelearse. Pero hay que hacerlo Mi visión es exactamente la contraria. En lugar de callar al que piensa distinto, propongo más libertad. En lugar de la censura, propongo más libertad. En lugar de la ley mordaza, propongo más libertad. Hay que dialogar más y encontrar puntos de acuerdo que nos permitan avanzar. Si queremos construir una Argentina diferente, tenemos que escuchar al que no piensa como nosotros. No es fácil, porque se requiere mucho más coraje para encontrar acuerdos que para pelearse. Pero hay que hacerlo

Y agregó: "No podemos seguir enfrascados en temas que nada tienen que ver con lo que les pasa a los argentinos. Todos los días nos levantamos en una Argentina que nos angustia cada vez más. A mí me duele. Me duele que suban los precios, que falte trabajo, que aumente la pobreza y que se profundice la crisis educativa".

