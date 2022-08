Ofelia Fernández, durísima con Larreta: "Nene caprichoso"

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1564579064916152322 Ayer vimos, una vez más, cómo un juez alineado a los intereses kirchneristas y sin tener competencia sobre el tema, dictaba un fallo que nos intentaba ordenar que liberáramos la calle, que dejáramos de ocuparnos de la seguridad de la Ciudad. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 30, 2022

“Ayer vimos, una vez más, cómo un juez alineado a los intereses kirchneristas y sin tener competencia sobre el tema, dictaba un fallo que nos intentaba ordenar que liberáramos la calle, que dejáramos de ocuparnos de la seguridad de la Ciudad”, comenzó el referente del PRO. Y agregó: “Apelamos el fallo y recusamos al juez porque no vamos a eludir nuestras obligaciones. No lo vamos a hacer porque tenemos una responsabilidad para con quienes viven, trabajan o visitan la Ciudad y tenemos la autonomía que nos garantiza la Constitución Nacional”.

Concluyó: “A usted, señora vicepresidenta, le quiero pedir que no siga incitando a las agresiones y la violencia. Los argentinos necesitamos vivir unidos y en paz. Sus declaraciones son solamente una distracción que no está alineada con las prioridades de los argentinos{…} Es hora, de una vez por todas, de que deje de ocuparse de resolver sus temas personales y se ocupe de trazar un rumbo para sacarnos a los argentinos de esta situación terrible. Para eso fue votada. No vamos a entrar en sus provocaciones, siempre vamos a estar del lado de la paz".

La audiencia entre las partes está prevista para este miércoles, sin embargo, por lo pronto, la Ciudad ya adelantó que tiene la decisión tomada.

Acusaciones recíprocas (JXC vs FdT)

El pedido de condena de 12 años a CFK en el marco de la causa de Vialidad y los consecuentes incidentes del fin de semana en la puerta de la residencia donde vive la vicepresidenta continúan copando la agenda política y mediática. Además, de profundizar la grieta externa entre las mayores fuerzas políticas del país e interna de JxC entre Halcones y palomas, una ola de denuncias judiciales y acusaciones recíprocas entre el oficialismo y la oposición resurgió.

Un grupo de legisladores porteños del FdT el lunes pasado presentaron en la Legislatura un pedido de renuncia del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro y de interpelación del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta por una “provocación planificada y la violencia institucional ejercida por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Un acto de enorme irresponsabilidad que puso en peligro la integridad física de ciudadanxs que se acercaron pacíficamente a mostrar su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner". Además del pedido de interpelación y renuncia a los funcionarios porteños en la Legislatura porteña, legisladores del FdT presentaron una denuncia penal contra ellos por el mismo motivo.

Por su parte, JxC denunció penalmente el sábado a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner y demás dirigentes kirchneristas por delitos que conforman “un plan de impunidad”. Allí acusan al presidente, vicepresidente, al piquetero K Luis D´elia, al ministro del Interior Wado de Pedro y Hebe de Bonafini de organizar un plan de impunidad para encubrir los delitos de corrupción supuestamente cometidos entre 2003 y 2015 que tomaron estado público en las causas "Vialidad", "Hotesur-Los Sauces" y "Cuadernos de las Coimas", entre otras. Delitos de "sedición, amenazas calificadas, violación de los deberes de funcionario público, instigación a cometer delitos e intimidación pública", figuran en la denuncia.

