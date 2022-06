Ofelia Fernández viral por denunciar "humo" en CABA

"Le pregunto al señor Felipe Miguel ¿piensan supervisar a las empresas que están mandando comida podrida a las escuelas?... capaz están demasiado ocupados con prohibir el lenguaje inclusivo. No los juzgo, debe tomar mucho trabajo", dijo con ironía.

Por otro lado, también aprovechó la ocasión para disparar contra el sector inmobiliario en CABA. "En esta legislatura, a pedido del Ejecutivo, se hace lo que quieran los desarrolladores inmobiliarios para que puedan construir lo que quieran... si se están construyendo más viviendas, si tenemos la misma cantidad de población, por qué es tan difícil vivir bien en esta Ciudad", se preguntó Ofelia Fernández.

"La transformación no para"

Ya en el último tramo de su discurso, Ofelia Fernández disparó contra la nueva campaña de publicidad y propaganda del Gobierno Porteño, titulada "La Transformación No Para".

"Lo que me tiene realmente desvelada es esto de la 'la transformación no para'. Lo que no para son los carteles de que 'la transformación no para', tengo miedo de despertarme y que haya uno en los pies de mi cama", ironizó, al tiempo que denunció que la Ciudad gasta 8 millones de pesos por día en publicidad y propaganda.

Por último, disparó: "ojalá señor jefe de Gabinete que hoy nos respondas algo, y sin mentirnos, porque para humo ponete una parrilla y armá un fogón con tus amigos".

A los pocos minutos, en redes sociales el discurso se viralizó y Ofelia Fernández recibió el apoyo de militantes, seguidores e incluso dirigentes políticos del Frente de Todos. Incluso, ella misma compartió el discurso completo con la leyenda: "Spoiler alert: siguió con el humo".

"Lo único que no para en la Ciudad es la campaña de Larreta con fondos públicos. Escuchen a Ofelia Fernández", escribió, por ejemplo, el diputado nacional Itai Hagman. También se leyeron mensajes como: "Ofelia Fernández es TODO lo que está bien... La mayoría de acá no la quiere a Ofelia porque tiene algo que ustedes no: un laburo y ganas de laburar... Tremenda intervención de Ofelia, brillante, por esto la denigran, pero se los lleva puestos a todos".