Ay, el PO... Neumáticos carísimos, fracaso en la UBA y anarquía

image.png Alejandro Crespo, dirigente del PO que busca algo más que una negociación salarial.

Tal como informó Urgente24, mientras los clientes pagan precios irreales o no pueden arreglar su vehículo por falta de productos, Fate, Pirelli y Bridgestone denuncian complicaciones de logística por la actitud de la Lista Granate.. Ahora, es un bloqueo lo que generó el conflicto dado que no tiene lugar para almacenar las 50.000 cubiertas producidas y que el sindicato no deja salir.