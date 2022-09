rossi-alberto-caamaño.jpg Alberto Fernández junto a Agustín Rossi y Cristina Caamaño en el pase de mando de la AFI.

Para Caamaño, una referente de la agrupación judicial Justicia Legítima, "no hubo capacitación" en los efectivos para este tipo de contingencia.

"Después del fallido disparo, ella sigue en la calle firmando firmando libros. Eso me pareció tremendo, porque evidentemente tampoco hubo capacitación para la custodia", dijo Caamaño, quien fue nombrada interventora de la AFI por Alberto Fernández, cargo que ocupó hasta junio, cuando nombraron a Rossi. Fernández luego le propuso a Caamaño desempeñarse como embajadora en Israel, lo que no se concretó.

Caamaño fue entrevistada en AM 750 por la periodista oficialista Cinthia García. La exjefa de la AFI. Allí señaló cómo debe actuar una custodia de ese tipo.

"Nadie está mirando a la gente, todos estaban rodeándola a Cristina. No es así. Ellos tienen que estar mirando, tiene que haber gente mirando por otro lado, más alejada; tienen que ver que no haya un francotirador desde algún edificio. Hay un montón de situaciones. El tipo podría no haber actuado solo y después de este fallido, dispararle de otro lado otra persona", dijo la exfuncionaria, quien también se desempeño como secretaria de Seguridad durante el gobierno de Cristina Kirchner.

"Yo estuve 5 años con custodia, por el caso Mariano Ferreyra (la causa por el asesinato del militante que ella instruyó como fiscal) y por el ministerio de Seguridad. Mi jefe de custodia fue el mismo de Raúl Alfonsín (Daniel Tardivo) el que se tiró encima de él cuando atentaron. La gente está muy atenta. Alfonsín también estaba muy cerca de la gente", dijo marcando similitudes con la Cristina Kirchner.

Y en una nueva crítica a la custodia de la Vicepresidente, Caamaño dijo: "Me hubiera gustado mandarlo a Daniel Tardivo a que les enseñe cómo hacer custodia. Evidentemente, la Policía Federal tampoco se está capacitando en hacer custodia".

