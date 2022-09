De hecho, el presidente del interbloque oficialista en el Senado, José Mayans, consideró el domingo que en el juicio de 'Vialidad' "se gestó el germen de la violencia extrema" que condujo al atentado y sostuvo el que para garantizar la "paz social" se requería "parar" en la Corte Suprema el proceso penal.

“Si no existe justicia, es muy difícil que exista paz social. Hay que pararlo porque está viciado de nulidad, porque no respetó el debido proceso, porque no respeta la presunción de inocencia y porque agregaron pruebas fuera de término”, dijo el legislador formoseño en declaraciones radiales.

“¿Queremos paz social? Empecemos por parar el juicio vergonzoso este y ver que existan garantías constitucionales”, consideró.

“Uno no se puede someter a una Justicia que está absolutamente parcializada, que no respeta su debido proceso. Hay que parar ese juicio. ¡Hay que pararlo ya!”, exclamó.

Las palabras de Mayans, no obstante, parecieron ser desautorizadas por su par de Neuquén, Oscar Parrilli, un hombre estrecha cercanía con la Vicepresidente, quien tuiteó: "Para CFK solo justicia. Sin paralizaciones, o injerencias extrañas. Y con jueces imparciales".

Otro que vinculó directamente el intento de magnicidio con el juicio de 'Vialidad' fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien puso en situación de igualdad el atentado con el pedido de pena por parte del fiscal Luciani.

"No puedo dejar de asociarlo a lo que escuchamos hace poquito tiempo por parte de un exponente del sector judicial que también buscaba sacarla, correrla, erradicarla de la vida política prohibiéndole la participación de forma perpetua como candidata", dijo Kicillof en conferencia de prensa horas después de lo ocurrido en la puerta del domicilio de la Vicepresidente.

Alegatos

El juicio de la causa 'Vialidad' se reanudó este lunes con el alegato del abogado Mariano Fragueiro Frías, defensor del expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Héctor René Garro, uno de los acusados por conformar la presunta asociación ilícita para desviar dinero de la obra pública y a quien la fiscalía pidió condenar a 3 años de prisión en suspenso.

Fragueiro Frías reclamó la absolución de Garro al sostener que el hecho es "cosa juzgada", cuestionó a la fiscalía y manifestó su rechazo al atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Fragueiro Frías expresó ante el TOF N°2 su "rechazo por los hechos ejecutados en perjuicio de la señora vicepresidente, que realmente nos han dejado atónitos y perplejos".

El letrado pidió "implorar a Dios, fuente de toda razón como dice nuestro Preámbulo, que el odio no gane nuestra sociedad y cualquier manifestación violenta sea absolutamente una excepción en las reglas de nuestra sociedad y nuestra convivencia social", en relación al intento de homicidio ocurrido el jueves último.

El abogado inició luego el alegato final como defensor de Garro y advirtió que los fiscales del caso Diego Luciani y Sergio Mola hicieron abuso de "falacias circulares" al "afirmar cuestiones que son absolutamente inexistentes y que de ningún modo pueden alcanzar a nuestro defendido"

La fiscalía pidió condenar a Garro a 3 años de prisión en suspenso, pero su abogado reclamó la absolución porque "no hay absolutamente nada que pueda justificar una condena".

image.png El juicio por 'Vialidad' se reinició bajo formato semipresencial.

"Cosa juzgada"

Fragueiro Frías argumentó ante los jueces que la causa Vialidad "es cosa juzgada" porque ya hubo una causa judicial en Santa Cruz que evaluó las mismas obras y fue cerrada.

"Se juzgó en los tribunales locales y lo más grave es la interferencia en los Gobiernos locales, en la Constitución de la provincia de Santa Cruz, se genera un daño irreparable al sistema federal", agregó.

En relación a los fiscales Luciani y Mola, el abogado sostuvo que ambos "intentaron convertirse en adalides de la corrupción" y que en realidad hubo "violación de garantías constitucionales, de debido proceso y al derecho de defensa en juicio".

"Tratar de neutralizar la acción de la supuesta corrupción que invocan no se hace cometiendo atropellos y avasallamiento de las Constituciones provinciales, ni las normas constitucionales. Se afectó el federalismo. Eso no está bien", evaluó el letrado.

Garro "era un funcionario local de la provincia de Santa Cruz" y la provincia "se regía por la Constitución local", agregó.

El acusado presidió Vialidad provincial por seis meses entre 2005 y 2006, y las obras de ese período por las que fue acusado "están todas en el Presupuesto provincial y el Tribunal de Cuentas de la provincia intervino y aprobó la inversión de los fondos", sostuvo.

El alegato se extendió por casi tres horas y el juicio continuará el martes con el turno de la defensa de otro acusado, también exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz, Mauricio Collareda, que tiene un pedido fiscal de condena a 6 años de prisión.

En tanto que la defensa de la Vicepresidente, encarnada en el abogado Carlos Beraldi, tiene previsto exponer en el sexto turno (a partir del orden alfabético). Eso podría ocurrir entre finales septiembre y principios de octubre.

