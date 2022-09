Para Kicillof el episodio que tuvo a CFK como víctima "no es un hecho que se puede considerar individual", aunque aclaró que tampoco se estaba refiriendo a la existencia de un "complot".

No obstante, consideró que "es malintencionado" entender el atentado "como un acto de una persona desequilibrada que aleatoriamente decide intentar matar a una dirigente".

Para el gobernador, hay "un contexto" en el que se desenvolvieron los hechos.

"Pensábamos que en la Argentina la proscripción, la violencia política, la muerte por motivos políticos ya no existían más, y sin embargo venimos escuchando hace días, meses, a determinados sectores, en medios de comunicación, sectores de la sociedad con un discurso no sólo de odio, sino que hemos visto además de este hecho, guillotinas, horcas, bolsas mortuorias. Así que no es producto de un desquiciado, es producto de un contexto, y es ahí donde tenemos que actuar", dijo.

Kicillof insistió, como lo hizo el Gobierno, en que es el "discurso de odio" lo que motivó el atentado y pidió no centrarse en el estado de salud del detenido o "si la custodia reaccionó o no reaccionó". Sostuvo que analizar la cuestión desde ese punto de vista es "equivocado y malintencionado".

"Estamos ante una cuestión distinta y por eso se está realizando una movilización muy grande", dijo en alusión a la manifestación en la Plaza de Mayo.

Kicillof llamó a todos los sectores (institucionales, sindicales, empresarios) a repudiar el atentado "sin dobleces y sin grises". También convocó a "replantearse de manera profunda y sincera lo que vienen ocurriendo con los discursos de odio y de violencia, a nivel político, comunicacional y judicial".

"El problema no hay país para nadie, porque no hay democracia posible con estos niveles de odio y de violencia", concluyó.

