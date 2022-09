Sin ir más lejos, el funcionario a quien le gusta más el micrófono y la cámara que el dulce de leche, dijo en la radio militante FutuRock: "Asco me da porque lo que están buscando es un muerto y yo no tengo esa vocación. Nosotros no usamos la fuerza. No creo en eso y pienso que hablando se pueden resolver los temas. Hace un año que estoy en la gestión y lo hemos demostrado. No tenemos la necesidad de pegarle a nadie".