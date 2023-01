Un barón del Conurbano le para el carro a Kicillof por la reelección

Pero diputado sostuvo que no se puede pensar en términos electorales cuando "la gente la está pasando mal".

“La gente la está pasando mal y yo pensando en la elección que viene… la verdad que no debería ser- No pasa conWatson, no pasa con (el diputado provincial Mariano) Cascallares, no pasa con Mussi, no pasa con ninguno de los dirigentes”, respondió.

"Ya llegará el tiempo electoral”, sostuvo y agregó que la urgencia del oficialismo en este momento es “reconstruir el país”, un objetivo “que nos está costando muchísimo” -dijo- “después del gobierno de (el expresidente Mauricio) Macri”.

“No es momento de hablar de candidaturas”, insistió.

https://twitter.com/FabianWaldman/status/1620427282740555780 "Es muy adelantado hablar sobre la reeleccion de Kicillof, lo piensa Watson, lo piensa también Casacallares. No estamos en tiempo electoral, hay que discutir las cosas adentro a puertas cerradas".@juliopereyra en @CasaRosada — Fabian Waldman (@FabianWaldman) January 31, 2023

Kicillof, sin embargo, está en campaña. A las "mateadas" que propuso con vecinos, agregó una recorrido por la Costa Atlántica y el interior bonaerense, ahí donde está la mayor debilidad del FdT, lo que explicó la derrota del oficialismo en el principal distrito electoral.

Además, de Ferraresi, también el intendente de Pilar, Federico Achaval, y el ultra K de Ensenada, Mario Secco, se pronunciaron a favor de la reelección del gobernador, proyecto que sumó también dirigentes históricos del peronismo del conurbano nucleados en la agrupación 'La Juan Domingo', liderada por el exintendente de Avellaneda Baldomero "Cacho" Álvarez y que alguna vez impulsó la candidatura presidencial de Daniel Scioli.

