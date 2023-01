Imparable: La interna del FdT no frena

Pero ahora los encargados de subir nuevamente la tensión fueron el senador Mariano Recalde y el ministro bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque, habitual vocero de la organización en las críticas contra el Presidente.

Mariano Recalde, improvisado, inmaduro e inepto. Mariano Recalde, senador nacional por el FdT, manifestó que no tiene las certezas pero sí "las esperanzas de que Cristina Kirchner vaya a ser candidata en las próximas elecciones presidenciales".

"Si armamos un frente electoral para gobernar, que esa coalición funcione como tal y no haya un solo dueño, sino que se discuta colectivamente y que en esas discusiones que se tienen que dar puertas adentro saquemos las mejores conclusiones", planteó el presidente del PJ porteño en diálogo con radio 'FutuRock'.

"Lamentablemente, hay una persona que tiene la mayor responsabilidad, que es el presidente del partido y de la Nación, que debería convocar a las otras patas del Frente, que son Cristina Kirchner y Sergio Massa", reclamó Recalde, en línea con un pedido de la mayoría de los referentes del FDT pero que Alberto resiste por temor a perder autoridad.

En la misma entrevista, el referente de La Cámpora dijo que "las discusiones internas no deben salir en los medios de comunicación" y reclamó "mejorar los resultados del Gobierno".

Por su parte, Larroque volvió a la carga contra Alberto Fernández después de algunas semanas de silencio y cuestionó la "ingratitud" y "poca inteligencia" del Presidente, además de sugerir que con sus "errores" pone en riesgo la unidad del FdT.

Larroque.jpg Andrés Larroque volvió a embestir sin contemplaciones contra Alberto Fernández, y dijo que "hay que seguir apostando a la unidad. Me parece que no hay que confundir esta situación, que uno podría calificar de cierta ingratitud y poca inteligencia también, porque a Alberto se le dio una oportunidad muy grande y confundió cómo debía ser su vínculo con Cristina y su rol".

"Creo que hay que seguir apostando a la unidad. Me parece que no hay que confundir esta situación, que uno podría calificar de cierta ingratitud y poca inteligencia también, porque a Alberto se le dio una oportunidad muy grande y confundió cómo debía ser su vínculo con Cristina y su rol. Nosotros no podemos condenar la unidad por los equívocos que ha tenido el Presidente", planteó el ministro de Desarrollo Social bonaerense.

"La unidad siempre tiene que estar en el centro de nuestro debate, y porque falle una persona no podemos condenar al concepto general", aclaró Larroque en una entrevista con 'La Tecla'. El dirigente camporista agregó que desde el kirchnerismo "hubo absoluta buena fe y ese gesto no fue recíproco" por parte de Alberto Fernández.

Larroque afirmó que el FdT "está sumido en una situación muy confusa y desmotivante" y aseguró que hubo una "desnaturalización" del armado electoral "que buscó invertir o alterar las proporciones". "Cristina fue muy inteligente en ceder el encabezamiento del frente para poder constituirlo al sector moderado que representaba Alberto. Y Alberto gobernó como si él expresara al sector mayoritario de la coalición. Ahí hubo un gran sentido de irresponsabilidad. Eso alteró la lógica fundacional y desde ahí no nos pudimos recuperar nunca más. La elección de Alberto como candidato no tenía que ver con modificar el programa, sino con entender que alguien moderado era la figura correcta, pero para llevar adelante el programa que el conjunto del espacio había expresado y explicitado en la campaña electoral", analizó.

El respaldo de Aníbal Fernández

Quien salió a respaldar a Alberto Fernández, fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que consideró "resuelto el tema" en relación al descontento que habría manifestado el ministro de Interior hacia el presidente.

anibal f.jpg Aníbal Fernandez fue el encargado de salir en defensa del presidente Alberto Fernández.

"Hablé con 'Wado' el sábado y le expliqué lo que me parece a mí. Dialogamos en muy buenos términos los dos. Ayer sacó el tuit y me lo mandó por WhatsApp. Entiendo que es una bandera blanca para no generar conflictos de ninguna característica y resuelto el tema", comentó Aníbal Fernández en declaraciones a 'Radio 10'. Además, remarcó que "Wado de Pedro no es candidato mío ni por casualidad".

Sin embargo, Aníbal Fernández aseguró hoy que tiene "una excelente relación" con De Pedro y que no se trató de "un tema personal" sino "una discusión política" Sin embargo, Aníbal Fernández aseguró hoy que tiene "una excelente relación" con De Pedro y que no se trató de "un tema personal" sino "una discusión política"

"El presidente no iba a formar parte de esa reunión con organismos de derechos humanos, se lo pidió Lula. La discusión era si 'Wado' tenía que haber sido invitado, pero tendrían que haber sido los organismos quienes lo invitaran. No le echen la culpa al Presidente",lo defendió Aníbal Fernández.

Por otro lado, el ministro se refirió a las próximas elecciones presidenciales y aseguró que el Frente de Todos "va a tener PASO". Y desafió:

Para mí Alberto Fernández tiene que ser el candidato, pero si a alguno no le satisface esa situación, habrá que salir a la cancha Para mí Alberto Fernández tiene que ser el candidato, pero si a alguno no le satisface esa situación, habrá que salir a la cancha