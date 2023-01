Interna del Frente de Todos. Temporada 2023. Episodio… ya nadie puede precisarlo con seguridad. El berrinche del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, contra Alberto Fernández por haberlo dejado afuera de una foto de los organismos de Derechos Humanos con el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva en su paso por Buenos Aires pudo tener una motivación personal, derivada de la historia privada del funcionario (es hijo de desaparecidos y militante de la organización que los agrupa), pero derramó de lleno sobre los resentimientos que todavía perduran entre el kirchnerismo y el Presidente. De Pedro hizo trascender su malestar contra Fernández, al que le reprochó “falta de códigos” por haberlo excluido de una cita tan cara a sus sentimientos. Desde la Casa Rosada inicialmente intentaron bajarle el tono al asunto. La portavoz Gabriela Cerruti, siempre con tan buena información, aseguró que De Pedro “jamás dijo nada de todo eso” que se había reproducido en los medios en forma de off the record. Sin embargo, con el correr de las horas la información apuntaba a que el reproche había existido. Pero de Pedro nunca aclaró qué fue lo que quiso hacer: si sólo hacía trascender su “dolor” por el episodio, o si se trataba, en cambio, de un ataque al Presidente. Este enigma pretendió resolver la ministra albertista Victoria Tolosa Paz cuando presionó al dirigente de La Cámpora para que despeje las suspicacias e, incluso, le recomendó -palabras más, palabras menos- que renuncie si es que tiene tantos reparos. La respuesta inmediata surgió desde el entorno del ministro del Interior que hizo saber que él no renunciará. Después de todo, ningún camporista deja su cargo, sin importar cuál sea la afrenta. Que lo digan si no la viajera Luana Volnovich (PAMI) y Fernanda Raverta (ANsES), quien ninguneó al Presidente en el último acto que compartieron. La respuesta del ‘wadismo” también fue de forma extraoficial. ¿Qué pensará Cristina Kirchner, que siempre despreció a ‘los machos del off’?