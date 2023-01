ChatGPT, AI Test Kitchen, Urgente24 y el periodismo siglo 21

Las deficiencias vienen de arrastre y luego hay que tapar agujeros improvisando. Es malo. Siempre me pareció una torpeza llamativa, por ejemplo, que en la currícula no aparezcan las nociones del Derecho Penal y el Código Civil y Comercial, que son 2 gigantes con los que cualquier profesional tendrá que luchar en algún momento de su experiencia profesional. Cómo evitar confrontar con ellos y cómo no orinarse encima cuando llega una Carta Documento debería merecer algunas horas de estudio. Imaginen si falta algo tan sencillo qué sucede con el vértigo del cambio que no perdona.