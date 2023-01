Candidatura

En otro orden, la líder de la CC-ARI también habló sobre su candidatura presidencial: “Puedo llegar a ser candidata, para salvar la conciencia de muchos, que no quieren votar a determinados candidatos, que creen en la transparencia, en la República”. En esa línea, confirmó su trabajo con Horacio Rodríguez Larreta y algunos dirientes radicales como el jujeño Gerardo Morales.

“Está Patricia [Bullrich], Horacio, Gerardo Morales, puede estar [Mauricio] Macri, puedo estar yo, puede estar [Facundo] Manes; no excluyo a nadie, quiero lograr la mayor unidad y amistad posible”, agregó.

Sobre su campaña, ironizó: “No quiere decir que yo vaya a hacer propaganda, ni vaya a fiestas de chamamé, ni haga trencitos por la calle”.

“En mi caso personal es para garantizar la unidad.No voy a tener un solo afiche, no voy a recurrir al financiamiento. Es una última arma para salvar conciencias porque a lo mejor hay 300 mil, 500 mil, un millón, dos millones que creemos realmente en un cambio de civilización humanista y que hemos demostrado transparencia en nuestras vidas”, argumentó.

“¿Para qué voy a hacer campaña? Voy a recorrer el país, pero no voy a tener afiches. Se usará lo mínimo posible. No quiero ni cartel. Me conoce 80% del país. Aunque estoy contenta, los más chiquitos no me conocen ya, los jóvenes hasta 15 no me identifican; es maravilloso porque me permite ser un poco anónima”, añadió.

Otras lecturas de Urgente24:

Sergio Massa en FT: CFK sin opción y gas a Chile y Brasil

Luis Lacalle Pou cruzó a Sergio Massa: "Disneylandia"

Friendshoring: 4 ejes para un modelo de desarrollo

'Girar' a la DEA hasta el ridículo... (Ay Patricia Bullrich)