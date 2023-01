Según publica EMOL, todo comenzó cuando aproximadamente a las 9 de la mañana, Lorena Díaz contactó a los periodistas acreditados en La Moneda que viajaron con junto a Boric para enviarles vía WhatsApp unas declaraciones de Urrejola, sobre la cita que sostuvo con su par de Brasil, Mauro Vieira.

Pero Díaz se confundió y, al contactar uno a uno a los profesionales, se equivocó de archivo, mandando el debate que tuvo el equipo de la titular de Relaciones Exteriores, en el cual discutieron la respuesta que se le enviaría a Argentina tras los comentarios de Bielsa.

"El lapso entre el error y la difusión de la conversación fue brevísimo. Tras constatar el hecho y las repercusiones que comenzó a generar en Chile, Urrejola se reunió de urgencia con la directora de prensa y su jefa de gabinete, Carola Muñoz, quien también fue parte del controvertido registro, para obtener detalles de lo ocurrido", publica EMOL.

La trastienda del diálogo entre Chile y Argentina

Tras la difusión errónea del audio, se iniciaron gestiones para informar a Boric del asunto, quien a esa hora participaba del pleno de jefes de Estado de la Celac. El mandatario leyó una transcripción del contenido de la grabación, en el que también se realizaban criticas a la subsecretaria de RR.EE., Ximena Fuentes, y al presidente de la comisión de RR.EE. del Senado, Jaime Quintana (PPD). Esto último también generó malestar y repercusiones en Valparaíso.

Según comentan desde La Moneda, Boric le pidió a Urrejola resolver de forma "inmediata" el asunto, considerando el impacto que podía generar en las autoridades argentinas, quienes estaban presentes en el mismo edificio.

Horas después, la Cancillería de Chile publicó una declaración en la que confirmó la salida de Díaz "ante la filtración por error del audio de una reunión privada". Luego, Boric y Alberto Fernández tuvieron un encuentro en los pasillos del hotel en el cual dialogaron sobre este tema. De acuerdo a la versión del citado diario chileno, ambos acordaron bajar el perfil a la polémica, lo cual se concretó horas después con las declaraciones del líder argentino.

Por su parte, Urrejola "buscó incesantemente", según destacaron medios trasandinos, reunirse con su par argentino, Santiago Cafiero, lo cual se produjo a las 16 horas. Ambos se fotografiaron sonrientes y dieron por superado el episodio.

https://twitter.com/Minrel_Chile/status/1617961610890575872 En #CELACArgentina2022, la Ministra de Relaciones Exteriores, @UrrejolaRREE, sostuvo un encuentro con su par de Argentina, @SantiagoCafiero. Seguimos trabajando en favor de nuestra intensa agenda bilateral. pic.twitter.com/RhINsIfJhN — Cancillería Chile (@Minrel_Chile) January 24, 2023

"Seguimos trabajando en favor de nuestra intensa agenda bilateral", señalaron en el Twitter de la Cancillería chilena. Al cierre de la jornada, Urrejola dio una conferencia de prensa para hablar del tema. Tras ser consultada sobre si sabía que estaba siendo grabada, indicó que "yo no sabía (…) en cuanto tomé conocimiento de aquello tomé cartas en el asunto para determinar qué es lo que había pasado". "No era mucha gente la que estaba en esa reunión y una vez que supe quién era la persona responsable, la verdad es que ella misma me presentó su renuncia, cuestión que yo acepté de inmediato", agregó.

Sobre la cita con su equipo, explicó que "yo tuve una reunión privada, como se suele hacer en todos los ministerios, para ver qué medidas tomábamos. La semana pasada conversé con el canciller Cafiero sobre esos dichos del embajador, así como el Secretario General de Política Exterior conversó con el embajador Bielsa".

En esa línea, indicó que "hoy he vuelto conversar de esta situación con el canciller y la verdad es que hay que ser bien franca, él me dijo que son 'gajes del oficio'. Las relaciones están muy bien, estamos trabajando en el gabinete binacional que se va a hacer este año y, por tanto, esto simplemente está completamente superado".

Finalmente, sobre las solicitudes para que renuncie a su cargo por la filtración, respondió que "por supuesto que conversé con el Presidente, yo no voy a presentar mi renuncia, pero como todos los ministros, nosotros estamos en nuestros cargos mientras contemos con la confianza del Presidente".

Comunicado de Cancillería Argentina

El canciller Santiago Cafiero respondió, a través de un comunicado, a los dichos de la ministra chilena de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y minimizó el audio difundido. “Ninguna filtración va a definir la relación entre Argentina y Chile”, expresó el funcionario.

"Ninguna filtración va a definir la relación entre dos gobiernos hermanos. Venimos trabajando permanentemente en la integración sobre todo con el gobierno chileno de Gabriel Boric, con el que tenemos una afinidad respecto de las necesidades que tienen nuestros pueblos", afirmó Cafiero en un comunicado oficial este miércoles.

Cafiero aseguró que aunque Argentina posee "una frontera enorme con Chile" eso no tiene que ser "una barrera que divida sino la oportunidad de conectar" a los dos países.

"Por eso seguimos avanzando en los proyectos de integración energética, de fibra óptica y también el relacionamiento permanente respecto a los temas que tienen que ver con el desafío que hoy encuentra el mundo y donde estos dos países tienen mucho para dar", detalló.

Boric: "Urrejola cuenta con toda mi confianza"

Gabriel Boric respaldó hoy a Antonia Urrejola, pese a polémica que generó la filtración del audio. El mandatario sostuvo que la jefa de la diplomacia nacional "cuenta con toda mi confianza", respondiendo de esa forma a las voces de oposición que pidieron su renuncia al cargo por el episodio.

Al respecto, el jefe de Estado comentó que "en primer lugar, respecto a lo que para mí es más importante, y esperaría que fuera lo más importante para todos los actores políticos: Nuestras relaciones con Argentina están en un excelente momento".

"Así lo conversamos con el Presidente Fernández y con el canciller Santiago Caffero, ayer tuve la oportunidad de conversar largamente con ambos y tanto antes como después de conocida esta noticia. De hecho, pueden ver las declaraciones del Presidente donde le baja completamente el perfil", agregó.

Asimismo, Boric comentó que "es importante dimensionar las palabras que se dicen. Las personas que estaban en esa reunión eran funcionarios de carrera de la Cancillería y que habían trabajado largamente en Cancillería, en muchos casos con experiencia anterior a nuestro Gobierno".

"Por cierto que instancias como esas no se deberían grabar o filtrar, son absolutamente inapropiado que eso suceda y es algo que debe resolver Cancillería, pero yo con la ministra Urrejola, que tiene una tremenda experiencia en materia internacional, ella cuenta con toda mi confianza", enfatizó.

"Por lo tanto, acá no hay que adelantar cambios, yo estoy permanentemente evaluando a mis ministros, pero los temas internos de Cancillería los tienen que resolver al interior de Cancillería", concluyó.

