Bielsa, por su parte, asistió este viernes a la Cancillería chilena donde recibido por el secretario general de Política Exterior chileno, Alex Wetzig. "El Embajador Bielsa fue citado a Cancillería para expresar verbalmente la molestia por sus dichos de ayer en la comisión de Relaciones Exteriores (del Senado)", señalaron desde la Cancillería chilena, donde dieron por "superada" la situación, de acuerdo a fuentes citadas por la agencia EFE.

Antonia-Urrejola-canciller-chile.jpg La canciller chilena, Antonia Urrejola.

Al retirarse, Bielsa tuvo un cruce con periodistas que lo esperaban. “No voy a hacer ninguna declaración”, repitió tres veces ante la insistencia de la prensa presente en Cancillería, según retrató La Tercera.

“Se entiende que no voy a hacer ninguna declaración aunque me pregunten, aunque no me pregunte, no haré declaraciones”, agregó.

Sobre la misma sostuvo enojado que “no voy a escuchar ninguna pregunta (...) Muchachos, ¿ustedes entienden que no es no? ¿Usted lo entiende? Entonces, déjenme trabajar tranquilo, ¿es difícil de entender?”, recalcó.

En su exposición en el Senado, Bielsa también aludió a otros temas. “Si un diario le dice Falklands a las Malvinas, yo se lo hago saber”, por lo que pidió que se ocupe la expresión “Falklands/Malvinas”. “Esa es una herida para toda la Argentina”, añadió.

También se refirió a que “cuando se les falta el respeto a los distintos gobiernos argentinos, que es un fenómeno muy visible en la prensa, más que en los actores políticos, yo no puedo dejarlo pasar. No puedo dejar pasar que se le diga ‘chorra’ a la vicepresidenta de mi país (Cristina Fernández)”.

Por otro lado, Bielsa enumeró ciertos temas respecto a las relaciones bilaterales comerciales y estratégicas entre ambos países, destacando las congestiones en los pasos fronterizos, el suministro de gas de parte de Argentina hacia Chile y el estado e inversión de la habilitación de los cruces cordilleranos de “Las Leñas” y “Agua Negra”.

Los chispazos diplomáticos se produjeron a horas de que el presidente Gabriel Boric, viaje junto a la titular de Relaciones Exteriores a Buenos Aires para participar en una nueva cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El proyecto 'Dominga', de la compañía Andes Iron, incluía una mina y un puerto con una inversión de más de US$2.500 millones en la región norteña de Coquimbo, pasando por el Archipiélago de Humbolt, que resguarda uno de los ecosistemas más importantes del mundo y donde vive el 80 % de esta especie de pingüinos.

La suspensión del proyecto fue una promesa de campaña de Boric.

