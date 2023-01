Por su parte, el titular de Coninagro, Elbio Laucirica, calificó la reunión como "muy positiva". "Nos hemos podido escuchar y manifestar nuestros incovenientes. Y del otro lado, entendieron perfectamente cuál era la urgencia que nosotros teníamos", dijo.

Consultado sobre "puntos inflexibles" por parte del Gobierno, el dirigente rural dijo: "El ministro fue muy claro, lo que es posible lo van a llevar adelante, y lo que no pueden hacer, con total sinceridad nos van a decir esto no se puede".

"Hay que destacar que se pudo llegar con el mensaje que teníamos que llegar y hacerles ver la crudeza de la situación y lo que puntualmente necesita el campo. Y por otro lado, el compromiso de que el 01/02 tengamos respuestas. Esto no deja de ser importante, porque avizora un avance de alguna manera en lo que nosotros estamos pidiendo", dijo Chemes.

"Se está tomando consciencia de la gravedad y de que este problema climático no sólo afecta al bolsillo del productor, sino que también están comprometidos los recursos del país. Entonces, hay que buscar una solución entre todos", dijo.

"Lo más importante es que pudimos hablar de los 2 temas, de los urgentes, que son los coyunturales, y de los importantes, los estructurales, como son derechos de exportación, buscar una sola paridad cambiaria, y un seguro multiriesgo que haga en estas etapas el productor pueda seguir invirtiendo", completó por su parte, Carlos Achetoni, de Federación Agraria.

Participaron de la reunión, además del ministro Massa, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, el de Industria, José Ignacio de Mendiguren, y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto. Por parte de la Mesa de Enlace lo hicieron el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, el presidente de Confederaciones Rurales (CRA), Chemes, y el titular de Coninagro, Elbio Laucirica.

Antes, habían sido los funcionarios quienes hablaron con la prensa.

Castagneto destacó luego del encuentro: "El 01/02 vamos a tener una respuesta para productores grandes y pequeños. Nos encontramos con reclamos de distintos sectores con distintas problemáticas. Lo que quedamos es en tener una mesa de trabajo constante esta semana para darle respuesta a los reclamos impositivos y a todo el sector".

Además, insistió: "Hay que ver por actividad, por región, no tomar medidas globales sino en forma individual para no beneficiar ni perjudicar a nadie".

"Vamos a estudiar (los reclamos) durante la semana, también pedimos colaboración a las provincias y municipios, porque los impuestos no son solo nacionales, también son coparticipables, impuestos provinciales y tasas municipales", remarcó sobre los reclamos impositivos de la Mesa de Enlace.

"Fue claro el ministro Massa en sus conceptos, lo que se pueda hacer se va a hacer, lo que no se pueda hacer no se va a comprometer a cosas que no se puedan cumplir", agregó.

Por su parte, de Mendiguren detalló: "Vamos a hacer juntos un cronograma de los problemas que se plantearon para que antes del primero de febrero podamos tener claro lo que se puede resolver en el corto plazo y en el mediano. Todos comprenden que no es igual la problemática en todo el país".

