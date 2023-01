De esa forma, el FdT se impone a JxC, que con Diego Santilli como ganador de un eventual interna acumula un total de 28,2%. Luego aparece el liberal José Luis Espert con un 11%, seguido de la izquierdista Romina del Pla, con 2,6%. En este escenarios los indecisos alcanzan el 18,3%.

Luego la encuesta presenta 2 hipótesis de elección general: una con Santilli como candidato de JxC y otra con Cristian Ritondo. En la primera, Kicillof vuelve a encabezar, aunque pierde algunos puntos en relación al escenario de PASO y saca el 36%. Lo sigue Santilli, quien tampoco logra retener todos los votos de la primaria, por lo que JxC desciende al 24,7%.

Los votos que se van tanto desde el FdT como desde JxC parecen fortalecer tanto a Espert como a del Pla, que suman 5 y 1,6 puntos respectivamente en relación al escenario de primarias. Los indecisos, en tanto, trepan hasta el 19%.

En la 2da hipótesis de elección general, Kicillof recupera algo del acumulado del FdT en la PASO y encabeza la intención de voto con el 37,4%. Por su parte, JxC, esta vez con Ritondo como candidato, pierde apoyo de forma tal que es reemplazado en el 2do puesto por Espert, quien de todas formas queda casi 20 puntos detrás del gobernador. Del Pla, en tanto, mantiene el apoyo de la primera hipótesis. En este supuesto, los indecisos alcanzan su pico: 25,2%.

Análisis

Para entender mejor los alcances de esta encuesta, Urgente24 consultó a Santiago Giorgetta, director asociado de Proyección Consultores. Sus definiciones:

Sobre la situación de Kicillof:

"Los números que mantiene Kicillof se deben a que el núcleo duro de los votantes del FdT de la elección de 2021 estaría volviendo a elegir a Kicillof como gobernador. Su gestión viene en alza, lo que refuerza su candidatura y le da mucha diferencia en una eventual PASO con el resto de los competidores".

"La imágenes de todo el sector del FdT están en buenos números, si bien todos tienen más imágen negativa. Esa va a ser la particularidad de las elecciones: todos los dirigentes tienen diferencial negativo. Pero Axel Kicillof, Sergio Massa y Cristina Kirchner tiene más imagen positiva que el resto, tanto del oficialismo como de la oposición, aunque en el caso de Larreta o Santilli, están en situaciones parecidas".

Sobre la situación de Juntos por el Cambio:

"JxC no logra, hoy en esta encuesta, los números de 2021. Aparece la variable Espert. 1 de cada 4 votantes de Espert son de JxC, que votaron a Espert en 2021 y no se sienten atraidos por Santilli. La diferencia se profundiza cuando aparece Ritondo, lo que muestra que no es sólo cuestión de "halcones y palomas", sino también de representación del espacio de JxC".

Sobre los indecisos:

"Los indecisos van a ser fundamentales. En 2021 teníamos esa proporción de indecisos a un mes o días antes de la elección. Ahora se mantiene y se consolida. Serán los que terminarán definiendo la elección porque es un núcleo duro importante".

Sobre los techos electorales:

"Estimamos una participación más alta que en 2021, por lo que podemos estimamos que el 38% de Kicillof, que puede ser 40%, se amplíe, pero no va a ser un techo muy alto. Va a ser un techo regular. Seguramente JxC esté alcanzando los 40 puntos, que fueron los que sacó en 2021. En resumen: la elección va a ser muy similar a la de 2021".

Sobre el redireccionamiento de votos:

"Hay que estar atentos a si los votos que migraron del FdT al Frente de Izquierda acompañarán esa opción o si impulsarán al oficialismo; y si los votos que pierde JxC en manos de los libertarios se conjugarán o no en un voto útil después de las PASO".

"Hay que tener en cuenta que entre 2019 y 2021, en el caso de La Matanza, el FdT perdió 250 mil voto, pero JxC sumó sólo diecinueve. Le cuesta mucho a JxC sumar voluntades que no sean estrictamente de su voto duro, que no le alcanzaría hoy para ganar la elección".

Santiago-Giorgetta.jpg Santiago Giorgetta, director asociado de la consultora Proyección.

Arrastre presidencial

Urgente24 le preguntó a Giorgetta cuál sería la incidencia por tracción de las boletas presidenciales sobre los candidatos a gobernador, ya que -al menos por el momento- no habrá desdoblamiento de las elecciones bonaerenses.

El consultor consideró en primer término que "hablar de candidaturas y de arrastres y desacoples es difícil porque son muy inciertas las candidaturas presidenciales". No obstante, afirmó que "va a ser claro que en el oficialismo no importa quién sea el candidato, porque lo que arrastra es si hay mejoras económicas, en los índices de inflación y en los ingresos de las familias".

El sondeo incluye un apartado sobre las principales preocupaciones de los encuestados en el que la inflación pega un salto de 4 puntos desde diciembre (cuando tocó un piso respecto de los meses anteriores), hasta el 75% de enero.

"Eso va a ser lo principal que ayude a la candidatura de Kicillof. Si todos esos indicadores no son buenos, sea quien sea el candidato no va a poder aumentar el techo electoral", agregó.

No obstante, Giorgetta destacó una "ventaja" de Axel Kicillof respecto de otras figuras del FdT y es que el gobernador "tiene una representación del núcleo duro del kirchnerismo" y a la vez "capta un poco más que Cristina Kirchner", con lo que puede elevar el techo electoral del oficialismo en la provincia, aunque -dijo- "siempre va a quedar corto".

Respecto a la oposición, el consultor estimó que tendrá un recorrido "más sencillo" en la campaña porque "no tiene que hacerse cargo de los acontecimientos económicos actuales". Sostuvo que, sin embargo, sí deberá responder respecto de los del gobierno de Cambiemos, que -afirmó- "todavía tienen mucha pregnancia en la sociedad y por eso les cuesta captar por fuera del núcleo duro". Aún así, señaló que Larreta no tiene esa identificación directa por no haber sido parte del Ejecutivo nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, quien sí tendría ese obstáculo en caso de querer disputar nuevamente la presidencia.

En cuanto al potencial arrastre de la boleta presidencial opositora, el consultor evaluó que "Larreta podría ser quien ayude un poco a generar tracción en la boleta en el caso de que el candidato sea Santilli, pero tampoco va a generar ese arrastre que por algún momento se pensaba".

"En algún momento se pensó que la elección ya estaba definida. En provincia de Buenos Aires no es así. Si bien Kicillof aparece 12 o 13 puntos arriba, la elección va a ser reñida. Lo que estamos viendo es una foto de enero. Veremos cómo sigue más adelante la evolución de la opinión pública", concluyó el director de la consultora Proyección.

