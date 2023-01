Marina Abiuso de TN, furiosa: "No les importa Lucio Dupuy"

Ataque a Abiuso.png La campaña contra Abiuso comenzó en Twitter y llegó a los medios.

En determinado momento, Abiuso consideró de suma importancia desmentir que ella, desde su rol de editora de género, había impedido que la señal de noticias del Grupo Clarín incluyera en su programación al crimen de Dupuy. "Yo no estoy a cargo de cada cobertura, hay compañeros de policiales. Pero TN siempre cubrió el caso de Lucio", aclaró.

Primero, empezaron con esto de que TN estaba bloqueando la cobertura, después de que yo era la encargada de bloquear la cobertura, después empezaron con que yo seguramente defendía las 'lesbianas asesinas', después lo transformaran en que yo había dicho que 'todos los hombres eran responsables de'. Directamente empezaron a inventarme declaraciones

La periodista explicó la situación estaba sufriendo con una metáfora. Indicó que el debate que se estaba llevando a cabo es como si ella estuviera en un ring boxeando ante un rival que practica vale-tudo. "Es imposible, porque ellos pueden mentir, y yo no puedo responder con una mentira", sostuvo.

"Yo no puedo discutir, no puedo hablar en términos con gente que está dispuesta a mentir a sabiendas, que está mintiendo deliberadamente, no para atacarme a mí, Marina Abiuso, porque yo no existo (...), para atacar a la agenda de derechos humanos, para atacar a la agenda feminista, que no es más que la agenda de igualdad, no es una agenda de supremacismo de género".

Marina Abiuso habló en Radio Con Vos sobre las amenazas que recibió por redes sociales

"Esto a mí en lo personal me afecta muchísimo, realmente consigue amedrentarme", confesó la periodista, quien también sostuvo que la apenó cerrar su cuenta de Twitter dado que, para ella, era un espacio muy importante. "Yo las dejo [a las redes] porque siento que es una medida de cuidado que tengo que tomar en este momento", explicó.

Lejos de victimizarse, Abiuso no dudó en apuntar contra la campaña que se ejecutó en su contra y no dudo en denunciar la utilización del caso de Lucio Dupuy, sólo con interés de desacreditar las causas sociales:

No se trata de mí. Se trata de Lucio y el nulo interés que tiene la gente que está usando el crimen atroz de este nene en la verdadera protección de las infancias, porque no les importa. No impulsan ninguna medida de protección de las infancias

"A ninguna de las personas, los públicos, los trolls, los políticos, los aspirantes a políticos que tomaron esto, tienen ninguna iniciativa de protección de las infancias", concluyó.

