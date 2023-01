Justicia por Lucio Dupuy: El gesto 'psicópata' de una de las asesinas

Ahora bien, en este marco doloroso de esperar un veredicto ejemplar de perpetua para estos dos monstruos asesinos, el abuelo paterno de Lucio Dupuy se comunicó con medio de comunicación de La Pampa, al que le contó que la novia de la ex nuera tuvo un gesto provocador para con él, cuando estaban en la audiencia durante los primeros días diciembre (2022). “Cuando llegué, una de las asesinas, la novia, me miró a propósito. Se dio el lujo de provocarme. Se sonrió y me guiñó un ojo. Tan cínica como eso. Sentí mucha impotencia. Estuve a punto de reaccionar”, dijo Ramón Dupuy.