CABA al rescate pero Camioneros recolecta basura: Línea roja

La relación entre el Sindicato de Choferes de Camiones, que lidera Hugo Moyano, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) siempre ha resultado difícil. Intermitente. Desde los días de la ex Manliba recolectando residuos, la empresa que fue del Grupo Socma (Macri). Inclusive cuando Moyano se distanció de Cristina Fernández de Kirchner, en 2011, acudió a Mauricio Macri, hasta que se rompió porque los Moyano son básicamente insanciables, tal como lo verificó Néstor Kirchner antes de morir, y ahora todos prefieren no recordarlo. Los Moyano quieren reubicarse en el escenario. Así como intentaron convertirse en tropa de calle durante el conflicto de los K y el campo, en 2008, en 2023 quieren salir a controlar a los comerciantes, extorsión potencial que el Gobierno de CABA intenta limitar pero que tiene un problema adicional: los camioneros son los recolectores de residuos de CABA. He ahí la línea roja.