Caso Lucio Dupuy: Según O'Donnell, no genera rating (¿?)

Obvio que hay una parte que tiene que ver con el rating. Es un caso mucho más mediático el de Fernando Báez Sosa que el de Lucio, donde hay una muerte de un nene de cinco años. Ya de por sí escuchar ese tipo de noticias, es una circunstancia completamente distinta Obvio que hay una parte que tiene que ver con el rating. Es un caso mucho más mediático el de Fernando Báez Sosa que el de Lucio, donde hay una muerte de un nene de cinco años. Ya de por sí escuchar ese tipo de noticias, es una circunstancia completamente distinta

Además, la periodista también resaltó que nada tenía que ver el rol de la editora de género con la decisión de la cantidad de minutos que se le dedicaba ambos casos.

https://twitter.com/Dr_GaIIardo/status/1615036957939335168 El último tuit de Marina Abiuso nombrando a Lucio es del 2021. https://t.co/P8Cub6WpiT pic.twitter.com/S59QgPoLYb — Dr. Gallardo (@Dr_GaIIardo) January 16, 2023

Por otro lado, la panelista del ciclo, Julieta Roffo, destacó que, a diferencia del juicio contra los rugbiers de Zárate, el cual finalizó la semana pasada, el proceso contra las asesinas de Lucio no estaba ocurriendo en este momento. Si bien esto es cierto, es importante destacar que la sentencia será dictada el 2 de febrero.

También la panelista Romina Scalora se expidió y, según su perspectiva, las críticas hacia Abiuso partían de una cuestión ideológica:

"Me parece que también se le está pegando a Marina en este caso (...) porque ella es feminista, cuenta que es feminista, y hay algo también de cobrar esto como ‘¿Dónde está el feminismo?’ en el caso de Lucio, y a mí me parece que eso es directamente una actitud cuasi canalla. Como si uno tuviese que dar explicaciones por ser feminista de lo no feministas, otras mujeres hacen".

"Toda esta cosa que si el caso de Lucio vs. el caso de Báez Sosa, a mí me parece que es más claro. A veces la lógica de los medios es una lógica de rating. Y también uno lo puede pensar al revés, hay un interés muy grande en el caso de Báez Sosa", cerró O'Donnell, quien volvió a justificar la poca cobertura del caso de Lucio con la frialdad de las métricas.

