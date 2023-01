- Close (Lukas Dhont, Bélgica)

- Sin novedad en el frente (Edward Berger, Alemania)

- Argentina 1985 (Santiago Mitre, Argentina)

- EO (Jerzy Skolimowski, Polonia)

- The Quiet Girl (Colm Bairéad, Irlanda)

Cabe mencionar que "Argentina, 1985" ya ganó hace dos semanas un Globo de Oro en la misma categoría y compitió con algunas de sus nuevas contrincantes, lo cual le suma expectativas a un posible nuevo triunfo

El film que batió récords en Argentina, y que puede verse por 'Amazon Video', ganó el premio de Mejor película extranjera en la 80° edición de los Globo de Oro, superando a los filmes RRR (India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

Argentina, candidata y ganadora

Con esta nominación, "Argentina, 1985" es la octava película argentina en ser candidata en el rubro.

La Argentina obtuvo el premio en dos oportunidades:

- en 1986 con La historia oficial, de Luis Puenzo, y

- en 2010 con El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella

Otras películas que llegaron a la nominación, pero no ganaron la estatuilla dorada fueron:

- La tregua, de Sergio Renán, en 1975

- Camila, de María Luisa Bemberg, en 1985

- Tango, del español Carlos Saura, en 1999

- El hijo de la novia, de Juan José Campanella, en 2002

- Relatos salvajes, de Damián Szifron, en 2015

La gala de los Premios Oscar 2023 se celebrará el próximo domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los ngeles. El presentador será el comediante Jimmy Kimmel.

