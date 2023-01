En líneas generales, el Frente de Todos insistió en la defensa de la legalidad del proceso, desde lo constitucional y reglamentario, y planteó la agenda de trabajo que se llevará adelante. En tanto, desde Juntos por el Cambio apuntaron directamente contra el Gobierno y calificó de “circo” el debate.

Debate en Comisión: Primeros cruces

El primer discurso político llegó por parte del mendocino Omar De Marchi (JxC):“Me niego a naturalizar que esta comisión forma parte de la agenda principal o importante de la Argentina”. En ese sentido, advirtió que a partir de esta discusión “nos metemos de cabeza por un camino que, estoy seguro, nos conduce al patio trasero de la Argentina”.

"Esta puesta en escena que nos ofrece el Presidente, el principal impulsor de este circo, tiene varios objetivos. El primero es no hablar de los problemas importantes del país. Y el segundo, a juzgar por los acontecimientos, es que la agenda del Gobierno tiene que ver con intervenir la Justicia de la Argentina ”, lanzó.

La diputada del Frente de Todos, también mendocina, Marisa Uceda, fue la encargada de responderle: “Este es un tema más de la agenda fundamental. Estamos hablando de un poder del Estado, que le tiene que dar a los ciudadanos la plena garantía de que tiene independencia y transparencia, y hoy no la tiene”.

“No puedo estar más de acuerdo con el diputado preopinante en que estas sesiones extraordinarias se inician no solo con este proyecto, sino con un montón de temas que la misma coalición a la que pertenece se niegan a tratar”, reprochó.

“Si se preocupan por la inflación, la Suprema Corte también es parte de este problema, porque no le ha permitido al Poder Ejecutivo llevar adelante la posibilidad de que los servicios de comunicación e Internet sean públicos y permitan los aumentos desmedidos de un servicio que hoy es vital”, apuntó la camporista y lanzó: “¿Ustedes se creen que este Poder Judicial les va a responder en algún momento? Es al revés, no sean empleados de un poder oscuro”.

Luego tomó nuevamente la palabra Germán Martínez, presidente de la bancada del FdT, quien resaltó que el oficialismo encara “este período de sesiones extraordinarias con la intención de que podamos debatir todo lo que haya que debatir en Argentina; qué mejor que trabajando en las comisiones y sesionando”. “Nosotros no venimos a montar ningún circo”, afirmó y apuntó que “lo expresado por el diputado por Mendoza (en referencia a De Marchi) es lo mismo que dice el diario La Nación hoy”, sobre el término “circo”. “Nosotros venimos a plantear un camino previsto en la Constitución Nacional; venimos a hacer lo que la Constitución dice que podemos hacer”, ratificó.

Martínez argumentó que hay una “situación de gravedad institucional extrema” y “esto que venimos a hacer tiene que ver con una crisis que está viviendo la justicia argentina, de la cual hay sospechas gravísimas y análisis muy concretos de que no solamente hay arbitrariedades, parcialidades, situaciones de mal desempeño, sino que también en algunos casos hay claramente persecución política”.

“Venimos a poder dar un debate con altura, con argumentos, con fundamentos, y lo vamos a hacer siempre apegado a derecho”, aseguró.

"No te tengo miedo Tailhade"

Otro de los momentos calientes del debate en la comisión se dio con el discurso de Juan Manuel López (JxC), quien cuestionó que la comisión se reunió “después de que el presidente de la Nación y la vicepresidenta intentaron incumplir” dos fallos de la Corte Suprema, en relación al Consejo de la Magistratura y la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, porque “le molestan al poder político, no hay otra razón, todo lo demás que están agregando, en muchos casos, me parece cotillón”.

“En mayo de 2019, la Corte tomó recursos en la causa Vialidad y ahí se generó una situación de tensión que venía existiendo pero que se consolidó” porque “la Corte tomó los recursos pero no frenó el juicio por el que fue condenada el año pasado la vicepresidenta”, observó López, y expresó que “estaba la expectativa en Cristina Kirchner y el Frente de Todos en que la Corte iba a frenar ese juicio y no sucedió”, además de que “estaba la expectativa en someter al Poder Judicial a través de distintas iniciativas que fueron planteando a lo largo de estos tres años” y “no prosperaron”, como la reforma judicial, la reforma del Ministerio Público Fiscal y la ampliación del máximo tribunal.

lopez-negri-comision-juicio.jpg Juan Manuel López (JxC), durísimo contra el FdT (Foto NA).

“En tres años, (la Corte) solo les saca dos fallos adversos y prudentes, yo no sé qué quieren. Quieren el sometimiento total del Poder Judicial a su voluntad y eso no corresponde con el sistema democrático y constitucional, por eso ustedes atacan a la Corte”, cargó el diputado de JxC y disparó: “Yo creo que hay dos características que le podría poner al Frente de Todos, no a todos sus miembros, pero sí a sus líderes: la mayor parte de sus líderes son corruptos o son autoritarios, y en algunos casos son las dos cosas”.

En tanto, el diputado Alejandro "Topo" Rodríguez salió al cruce de una declaraciones de su par del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, quien había criticado al presidente del interbloque Federal por su posición respecto a la avanzada del kirchnerismo contra la Corte Suprema de Justicia.

Rodríguez hizo referencia a una reciente entrevista del diputado ultraK, quien dijo que el peronista disidente tenía "miedo a los medios" y por eso no respaldaba el juicio político a la Corte.

"Te lo digo a vos Tailhade que dijiste que hago política con miedo", arrancó el diputado. "No le tengo miedo a ningún medio de comunicación ni tampoco te tengo miedo a vos Tailhade", advirtió.

El bonaerense pidió entonces “respetar el criterio, la inteligencia y la posición política de cada uno” y manifestó queeste juicio político se enmarca en “una embestida que tiene como objetivo paralizar la Justicia”, además de contextualizarse en “el lanzamiento de la campaña de Alberto Fernández”, la posibilidad de “un proceso para reformar el Consejo de la Magistratura por decreto” y “la ampliación a 15 de los miembros de la Corte Suprema”.

"No discutimos a una institución sino la conducta de hombres"

"Cuando se habla de circo, otros dijeron patoteadas, bastaría con que se sepa que estamos ejercitando una facultad constitucional", dijo el diputado K Leopoldo Moreau.

“No nos acusen a nosotros de estar provocando un ensanchamiento de la grieta. Lo que hay que advertir aquí es que hay que poner fin a este comportamiento mafioso del que forma parte la Corte”, siguió.

Por su parte, el diputado del Frente de Todos Hugo Yasky aseguró que "no estamos discutiendo a una institución, discutimos la conducta de los hombres", al defender el proyecto de juicio político a cuatro de los magistrados de la Corte Suprema.

"Esto es justamente para defender a la institución", insistió el secretario general de la CTA.

myriam-bregman-comision.jpg Bregman dijo que “hay grandes motivos para cuestionar a esta Corte" (Foto NA).

"Esto tiene mucho de montaje electoral"

Por el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman dijo que “obviamente esto tiene muchísimo de montaje electoral”, al tiempo que “esta iniciativa claro que le conviene a Juntos por el Cambio”. “Estamos convencidos que les conviene a todos esta discusión en lugar de estar debatiendo los grandes problemas económicos”, se quejó.

La porteña remarcó que “hay grandes motivos para cuestionar a esta Corte, que es la Corte del 2×1. ¿Qué podemos pensar de una Corte que quiere beneficiar a los genocidas de un modo tan escandaloso?”; y recordó que esa decisión se dio marcha atrás gracias a “la enorme movilización en la calle, no es con maniobritas ni con carpetazos”.

"Esta iniciativa desnuda la naturaleza autoritaria de al menos un sector del gobierno", lanzó, por su parte, el diputado de Juntos por el Cambio Fabio Quetglas.

"No contribuye a la paz que necesitamos los argentinos, conspira contra la transformación y jerarquización de la justicia y agrega incertidumbre en un escenario económico frágil", agregó.

Y cerró: "Solicito que esta comisión archive estos expedientes y no le dé admisibilidad a un proceso que no es lo que la democracia argentina necesita".

En el mismo sentido se expresó Alejandro Finocchiaro (JxC): "el kirchnerismo tiene una vocación autoritaria en su ADN, en su genética". Además, adelantó que el pedido e juicio político va a fracasar porque "en el Congreso ya no tienen la escribanía que tenían".

"Este juicio político absurdo en sus fundamentos y basado en pruebas ilegales sí tiene un objetivo que quieren cumplir y es socavar ante la opinión publica la base moral de los fallos de la Corte", sostuvo.

"La intención del Gobierno es llevarse puesta a la Corte", dijo, por su parte, Graciela Ocaña. " Estamos discutiendo en una convocatoria urgente por vocación del presidente de un juicio a la Corte, pero la intención del Gobierno es llevarse puesta a una de la instituciones más importantes de la república", añadió.

Y siguió, enfática: "Lo que muestra el oficialismo con este circo político es que la única política consistente ha sido el intento de cooptación que se inició en 2019 y busca la impunidad de la vicepresidenta".

Germán Martínez: "No hay ningún intento de avanzar contra nada"

"Si estamos acá es porque hay tres poderes y queremos ejercer el nuestro. No venimos a ensuciar a nadie, lo que estamos juzgando y queremos juzgar es llegar a la posibilidad de que podamos decir con claridad si hay o no mal desempeño", sostuvo el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, en el cierre de la primera jornada de debate de la comisión de Juicio político.

Y siguió: "No hay ningún intento de avanzar contra nada. Estamos en el marco de las competencias que tenemos".

Martínez cerró señalando que "lo electoral no tiene nada que ver". "Queremos que el Poder Judicial recupere la confianza publica que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento", finalizó.

-------------------

