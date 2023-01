Javier Milei pide juicio político a los del juicio político

En la caminata, Milei cuestionó con dureza el juicio político a la CSJN:

Hay que hacerle juicio político a quienes lo impulsan contra la Corte. Este gobierno quiere ir sobre los jueces porque no le gustan los fallos. Las reglas se cumplen y no se puede tener a la Justicia de rehén de otros poderes porque lo que hace es violentar la república y lleva a que el Poder Ejecutivo se convierta en una tiranía y el Congreso en una oligarquía. Ninguno de los dos bandos mayoritarios hoy tienen voluntad de cambiarlo. Es todo jueguito para la tribuna. Hay que hacerle juicio político a quienes lo impulsan contra la Corte. Este gobierno quiere ir sobre los jueces porque no le gustan los fallos. Las reglas se cumplen y no se puede tener a la Justicia de rehén de otros poderes porque lo que hace es violentar la república y lleva a que el Poder Ejecutivo se convierta en una tiranía y el Congreso en una oligarquía. Ninguno de los dos bandos mayoritarios hoy tienen voluntad de cambiarlo. Es todo jueguito para la tribuna.

IMG-20230121-WA0002.jpg

Muchos transeúentes, especialmente jóvenes, querían sacarse una selfie con Milei, y fue muy difícil avanzar.

Es muy evidente la popularidad de Milei en el Sub30 de la población. También es evidente su dificultad en el Pos35, con la excepción de los adoradores de Carlos Menem, por aquellos '90 que la izquierda ladriprogresista, los planeros abusadores y los crónicos del empleo público han denostado desde los días de la alianza entre el bañero Eduardo Duhalde y Grupo Clarín.

Desde los balcones y los vehículos se escucharon reclamos que podrían sintetizarse en el siguiente:

"¡Por favor sacá a toda la Casta Política, que no aguantamos más la inflación!”.

Es muy interesante el tema, que habrá que evaluar si Milei puede obtener todo el beneficio posible: para mucha gente, la inflación no es ni del FdT ni de JxC sino de todos ellos. Es decir que el discurso anti-inflación simplifica el cuestionamiento de lo qeu Milei llama "la Casta Política".

También es cierto que si Sergio Massa consigue que no explote la inflación, y realmente la pusiera en un nivel más bajo y estable, podría enfrentar a Milei, cuya construcción está desarrollada en base al Apocalipsis Now y la complicidad de JxC con la derrota económica de la Argentina.

Sin embargo, mientras tanto, Milei continuará con su tour.

