La crítica de Horacio Verbitsky es un alivio para Axel Kicillof

A los 82 años, Horacio Verbitsky vive una decepción: ni Cristina Fernández de Kirchner duró mil años ni Máximo Kirchner es su heredero. Para colmo de males, Javier Milei es Presidente de la Nación, y algunos creen que puede conducir un modelo alternativo Axel Kicillof, quien no se enfrenta a CFK sino que se distancia. Para el 'Mundo K' eso es traición. Raro el 'Mundo K': cuando hacía trampa para que Kicillof fuese presidenciable contra su voluntad, y apoderarse de 'las cajas' provinciales, o cuando quiso imponerle a Martín Insaurralde como Nº2 en lugar de Verónica Magario, no era traición. Problema de CFK si no sabe elegir sus representantes o carece de suficiente autoridad sobre ellos.