Rebel Moon Parte 2 se convierte en el mayor fracaso de Netflix y Zack Snyder

Además, la estrategia de presentar como una franquicia completa desde su inicio fue un desacierto. Las dos películas estrenadas dejaron cabos sueltos y conflictos sin resolver, insinuando futuras entregas que, a la luz de su recepción, parecen cada vez más improbables. Lo que se promocionaba como una saga épica se transformó en una serie de promesas vacías.

Zack Snyder no encuentra el rumbo, ni a corto ni a largo plazo

Esta decepción no hace más que resaltar el éxito relativo que Snyder consiguió con otras franquicias, como Army of the Dead, que, aunque no fue un éxito rotundo entre la crítica, logró cautivar a una base de seguidores considerable. Incluso su precuela derivada, Army of Thieves, obtuvo críticas respetables de espectadores.

Rebel Moon es un recordatorio cautivador de que incluso las ambiciones más grandiosas pueden perder su rumbo en el vacío del espacio. Aunque su trayectoria fue decepcionante, su fracaso millonario servirá como una lección invaluable para aquellos que buscan conquistar las galaxias del entretenimiento... O esperemos que así sea.

image.png Sí... definitivamente, esto fue un fracaso.

