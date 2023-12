Hizo la película más cara de Netflix, fracasó, y pide otra

Acá el tráiler:

Cuando una pacífica colonia en los confines de la galaxia se ve amenazada por un poder tiránico, su mejor baza para sobrevivir es la misteriosa Kora. Esta reúne a un grupo dispuesto a luchar, formado por forasteros, insurgentes, campesinos y huérfanos de guerra de varios planetas unidos por una causa común: la redención y la venganza. Mientras la sombra de todo un reino se cierne sobre la más improbable de las lunas, se libra una batalla por el destino de una galaxia y se forja un nuevo ejército de héroes. (FILMAFFINITY)

Fecha de estreno de la parte 1: viernes 22 de diciembre.

Fecha de estreno de la parte 2: 19 de abril 2024.

Grandilocuencia mata película

Las críticas no estuvieron de su lado, siendo tal, que muchos la consideran su peor película jamás realizada. Netflix está dejando en evidencia un problema que han acarreado otras producciones en el pasado: apostarlo todo por un producto que todavía no llegó al paladar del espectador.

Acá algunos datos: a nivel de crítica profesional va muy para abajo, pero al público, aunque raspando el 7, parece haberle agradado.

image.png

image.png

image.png

Es decir, esto de prometer secuelas, precuelas, spin off´s, series animadas, y videojuegos de una aspirante a… franquicia es jugar con una daga de doble filo.

Si el primer visionado falla, sobre todo en la era de la rapidez, todo lo que siga no tendrá importancia: aburrirá. Snyder lo vivió con su DCU, con su Army of the Dead, y ahora, muy probablemente, con Rebel Moon.

image.png

Y ahora ya anunció algo retorcido: la primera parte, porque Rebel Moon constará de dos partes, tiene otra versión, la versión del director, que goza de un metraje de más horas.

image.png

O sea, si las cosas salen muy mal en Netflix, él se podrá excusar diciendo que no lanzaron su versión definitiva. Lo mismo que había ocurrido con Liga de la Justicia Snyder Cut.

Zack... ay, Zack.

