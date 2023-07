Netflix: Primeras novedades de su película más cara del 2023

Según Snyder, Rebel Moon tiene el potencial para convertirse en una franquicia similar a Star Wars o Marvel.

Rebel Moon: un elenco diverso y talentoso

Otro aspecto importante de Rebel Moon es su elenco, que está compuesto por actores y actrices de diferentes orígenes y nacionalidades. El papel protagónico de Kora lo interpreta Sophia Boutella, una actriz franco-argelina que ha participado en películas como Kingsman: The Secret Service, Star Trek Beyond o The Mummy.

Sobre la historia esto es todo lo que se sabe:

"Cuando una colonia en los confines de la galaxia se ve amenazada por los ejércitos del tiránico Regente Balisarius, envían a una joven con un misterioso pasado a buscar guerreros de planetas vecinos para que les ayuden a plantar cara".

image.png

Rebel Moon promete ser una película espectacular y emocionante, que combina acción, aventura, drama y humor. Zack Snyder ha demostrado ser un director capaz de crear mundos fantásticos y escenas impactantes, así como de generar controversia y debate entre los espectadores. Por momentos no solo recordará a Star Wars, sino también a la magnífica los Siete Samurais de Akira Kurosawa.

Rebel Moon será sin duda uno de los estrenos más esperados del 2023. ¿Te la vas a perder?

