Dólar blue: Aparecen las manos amigas para fijarlo en $520

De esta forma, las manos amigas iban a poder fijar un precio más bajo que, como vimos en el desarrollo de la rueda, terminó en los $520.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmarianogoro%2Fstatus%2F1681278756361494528&partner=&hide_thread=false Que esta pasando ahora con el dolar blue y las manos amigas pic.twitter.com/qNQQU3SeMV — Mariano Gorodisch (@marianogoro) July 18, 2023

El resto de los dólares

La historia para los dólares financieros no es muy distinta. El dólar MEP (o bolsa) se ubica en torno a los $497,33, mientras que el tipo de cambio Contado Con Liquidación (CCL) se negocia a un precio de $522,55. Por otro lado, así cotizan el resto de los dólares presentes en la economía:

Dólar oficial: $280,60

Dólar tarjeta: $491,05

Dólar Qatar: $561,20

Dólar cripto: $520,90

Dólar mayorista: $267,75

Devaluación o Tarifazo

Tal como informó Urgente24 en: Devaluación o Tarifazo: Massa y FMI en off the record: El FMI exigió achicar aún más el déficit fiscal primario, al 1,5%. Ello implica o devaluar o eliminar subsidios actualizando tarifas. El temido tarifazo para el kirchnerismo, que tiene todo un mito armado alrededor del boleto de colectivo y las tarifas de energía:

Dejar correr el dólar blue por encima de $500 fue un gesto importante para el FMI. Massa se resistía hasta ahora entregar al yaguareté, pero no tuvo más remedio. Quedan dudas sobre si podrá resistir con el congelamiento de tarifas hasta noviembre.

También es cierto que los equipos técnicos vienen haciendo los deberes porque en los primeros cinco meses de 2023 los subsidios reales cayeron 14,9% interanual, pero el FMI intuye que Massa quiere más fondos para esquivar el equilibrio fiscal y tener un resto para intervenir en el mercado cambiario.

Lo más probable es que todo termine en un miti-miti: devaluación y una nueva actualización de tarifas. No queda mucho margen y en Economía lo saben.

Ventas en el BCRA

Y es que este martes, el Banco Central volvió al terreno negativo en el mercado de divisas, registrando un saldo neto negativo de aproximadamente US$ 40 millones. Según resumió Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, el BCRA terminó el día con ventas por US$ 40 millones para atender las necesidades del mercado, en la rueda CNH vendió 95 millones, dando un consolidado de aproximadamente -US$ 54 millones

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fguspaqui%2Fstatus%2F1681366502304251923&partner=&hide_thread=false El BCRA terminó el día con ventas por US$ 40 millones para atender las necesidades del mercado, en la rueda CNH vendió 95 millones, dando un consolidado de aproximadamente -US$ 54 millones — Gustavo P Quintana (@guspaqui) July 18, 2023

