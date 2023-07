"No podemos aceptar que declaraciones contra Patricia Bullrich como las del diputado Juan Manuel López, integrante del sector 'El cambio de nuestras vidas' que se referencia en su figura en estas elecciones internas, no merezcan al menos de su parte una reflexión sobre si ésta es la manera que usted cree más conveniente para dirimir nuestras diferencias de cara a las próximas PASO. En un artículo posterior, López no se retracta".

Dijeron que esas expresiones les preocupan porque "coinciden casi punto por punto con las mismas que reparten el kirchnerismo y su ministro de Economía Sergio Massa, y otros dirigentes como Aníbal Fernández, Axel Kicillof y Juan Grabois".

"Son conceptos que intentan inyectar el miedo y disciplinar a los argentinos. Pretenden inocular a la población contra el cambio predicando el temor para así mantener a la Argentina en la decadencia y el sometimiento", insistieron.

Casualmente, desde el espacio de Larreta, días atrás Waldo Wolff había acusado al sector de Bullrich de parecerse al kirchnerismo. "Hay un sector fanático de nuestro espacio, el más duro, que se parece mucho al kirchnerismo y que considera que si uno piensa distinto es un enemigo", había dicho el ex diputado de JxC.

"Nosotros estamos firmemente involucrados en cuidar a Juntos por el Cambio. Sus valores y su identidad trascienden a los dirigentes y pertenecen a todos los argentinos que no se resignan y que nos quieren ver fuertes y unidos después del 13 de agosto. De nuestra parte siempre va a encontrar firmeza en las declaraciones y en las posturas, pero jamás el esgrimir argumentos propios del kirchnerismo", expresaron en el comunicado.

La carta concluye con un mensaje directo al precandidato presidencial: "Estimado Horacio: le requerimos que, con la mayor fuerza posible, inste a los miembros de su sector que mantengan nuestras diferencias internas en el ámbito democrático. No hay aporte para el futuro en persistir con expresiones que absolutamente nada tienen que ver con la sana competencia interna que nos comprometimos a llevar adelante. Le pedimos solicite una rápida y tajante retractación pública".

comunicado-bullrich.jpg

La respuesta de Rodríguez Larreta

En un acto de campaña en Jujuy junto a Gerardo Morales, que se llevaba a cabo minutos después de que se difundiera la carta de La Fuerza del Cambio, Horacio Rodríguez Larreta ensayó una especie de respuesta a la misiva pública.

Al anunciar sus 12 propuestas en materia de energía, Larreta lanzó: “Yo jamás he dicho un agravio de nadie”.

“Siempre estamos del lado de la paz. No han escuchado un solo comentario, ni un solo comentario, ni una sola crítica personal, ni un solo comentario personalizado. Jamás he dicho un agravio de nadie. No lo hice, no lo voy a hacer, no es mi espíritu y además estoy convencido que no es bueno para la Argentina. Y no lo hago por más que otros u otras lo hagan conmigo ”, dijo el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial.

“Para ganarle al kirchnerismo y derrotar las mafias de la droga, tenemos que estar juntos. Por eso siempre nos van a ver trabajando a nosotros por la unidad. Y repito, jamás escuchan ni una sola crítica personal de mi boca”, agregó.

---------------

