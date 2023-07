En la línea, la diputada nacional sostuvo en declaraciones radiales a Urbana Play: “Es mi convicción. Yo no creo que los debates políticos se tengan que dar en la calle, para mí todos los debates políticos, sobre todos los que vienen en Argentina, se dan en el Congreso, en la ley. Decir que uno va a dirimir en la calle de alguna manera es marcar que hay un camino diferente del parlamentario. Dirimir conflictos en la calle es dirimir conflictos con violencia, no es que la gente va y se sienta en la plaza pública y habla como los griegos. Cuando uno habla de la calle habla de imágenes que vimos en la Argentina muchas veces y no compartimos y que la mayoría de los argentinos no quiere ver, la mayoría de los argentinos no quiere ver las imágenes de gente entrando al Poder Legislativo de Jujuy, como no quiso ver las 14 toneladas de piedra frente al Congreso argentino. Creo que la mayoría de los argentinos no quiere ver eso, hay minorías que provocan esos desmanes en la calle pero lo que tiene que hacer la dirigencia política es llamar a la paz”.