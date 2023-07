Rebeca Fleitas, Javier Milei y la queja al Procurador Casal

"Durante los días previos a mi declaración, en Comodoro Py, decidí no brindar entrevistas a ninguno de los medios que me contactaron, muchos de ellos aprovechando la oportunidad para seguir golpeando a nuestro espacio LLA, ya que varios periodistas y medios me señalaron como una de las denunciantes contra Javier Milei, lo que está totalmente alejado de la realidad".