Juan Grabois: "Cristina abrió una ventana"

Consultado acerca del rol de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la decisión de las candidaturas, Juan Grabois dijo que "más que pedirle perdón le tengo que agradecer. Abrió una ventana en el sistema, un sistema que se había abroquelado para voltear un compañero. Abrió una ventana, si el resto no quiere ver que eso es una ventana, que no fue magia que haya PASO, si el resto no quiere ver que agachar la cabeza y no tener pensamiento propio no es agarrar el bastón de mariscal, no es construir el trasvasamiento generacional, no es construir el programa, quizás están confundiendo convicciones con conveniencias".