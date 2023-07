Juan Grabois y una historia confusa para Justa y Soberana

Fragmento de texto:

"En el informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) publicado por Infobae se detectaron 6.435 llamadas entrantes, 3.078 salientes y 1.225 registros al buzón de voz provenientes de 98 abonados. Entre los contactos listados se encontraron varias comunicaciones con la 'Cooperativa de Trabajo Argentina de Marketing y Servicios Limitada'.

Pero: ¿Qué es la Cooperativa de Trabajo Argentina de Marketing y Servicios Limitada?

Se trata de una cooperativa que fija domicilio en el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos.

El pasado 5 de marzo, esta cooperativa se inscribió como proveedora del Estado, para prestar servicios de 'Estudios de Investigación' y también del rubro 'Construcción'. El correo electrónico institucional de la cooperativa es “legales@mteargentina.org.ar“, la MTE de Juan Grabois, fundador y referente del movimiento.

En AFIP, la cooperativa fija su domicilio fiscal en Pedro Echagüe 1265 – CABA.

Pedro Echagüe 1265 es la dirección en la que Juán Grabois dijo que lo iba a “esperar” a Luis Etchevehere luego de que el ex ministro lo definiera como "Usurpador a Control Remoto" (...)".

En fecha casi simultánea, Alejandra Dandan escribió en El Cohete a la Luna:

"(...) La defensa de Rodríguez Simón confirma el contacto de Cooperativa de Trabajo Argentina de Marketing y Servicios Limitada. ¿Qué es? Entre los 94 comunicaciones frecuentes de más de 15 llamados, 'Pepín' tenía como primera interlocutora a su esposa. También a Soledad de Vedia. En 6to. lugar, al ministro Germán Garavano. Y en 7mo. a esta Cooperativa con un número que pertenece a Juan Grabois: con 152 llamados, casi todos entrantes, de 2016 a abril de 2019. Y, efectivamente, es el número al que se comunicaban quienes compartieron espacios políticos. Se sabe que ambos se reconocen personas con relación.

Grabois sitúa el comienzo del vínculo durante la gestión de Macri en Ciudad de Buenos Aires, cuando articulaba con 'Pepín' temas de cooperativas de cartoneros. Rodríguez Simón estuvo en la presentación de su libro en La Rural. Lo raro sin embargo es que compañeros de militancia consultados se horrorizan: nunca supieron que existía una relación de naturaleza tan estrecha con la Casa Rosada. (...)".

grabois.jpg Juan Grabois.

La defensa

Sin embargo, quizás por la 'Grieta' que todo lo consume, Juan Grabois logró sobrevivir sin mayores costos al escandalete.

En abril de 2021, Grabois se defendió en el programa 'Pasaron Cosas' de su relación con Rodríguez Simón, diciendo que era 'lawfare': "Es la forma en que opera el lawfare. El lawfare no es un problema de Cristina, ni de Macri, es un tema del poder real de la Argentina. Es la destrucción de la imagen de ciertos personajes que resultan incomodas, o están señalando cosas que a ciertos sectores le molestan. (...) Yo hablo con todo el mundo, con todos los funcionarios relacionados al sector que intento representar. Tengo miles de llamadas con Stanley, por ejemplo. Con Rodríguez Simón trabajé mucho para sacar las leyes de Emergencia Social y Economía Popular y la de los Barrios Populares".

Pero el tema regresó cuando 'Pepín' decidió intentar exiliarse en Uruguay para evitar una declaración testimonial ante la jueza María Romilda Servini.

Juan Grabois le dijo al periodista Luis Novaresio, en el canal América: “Conmigo se portó bien, la ley de cartoneros fue buena”.

La web Expediente Político luego publicó un texto con declaraciones de Luis D'Elía (de la organización Miles) sobre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cuando la lideraba Cristina Caamaño, período en el que circuló una lista de contactos de la central del espionaje gubernamental:

"(...) Los vínculos entre Grabois y la AFI, de naturaleza desconocida, quedaron a la vista por la desprolijidad de Caamaño.

Últimamente, el dirigente de la CTEP se ha dedicado a atacar intendentes clave del PJ bonaerense.

(...) Las comunicaciones frecuentes que mantuvo 'Pepín' Simón con un teléfono de la cooperativa de Grabois cierran el círculo. La Cooperativa hace investigaciones, receptáculos de duchas, puentes, obras hídricas, cárceles, hospitales, tinglados, fibra óptica, entre otras docenas de eclécticas pericias. Lo que se dice, un servicio completo.

En abril, el integrante de Miles se mostró disconforme con una decisión tomada por Grabois: "Juan Grabois, el amigo y socio de 'Pepín' Rodríguez Simón y que se da besos en la boca con (Bernardo) Grobocopatel, vetó la participación de la FTV-Miles en el acto del 1 de Mayo, que llevarán adelante algunos movimientos sociales. Para evitar conflictos hemos decidido no participar", le reprochó.

Dos meses después, insistió en ese presunto vínculo con el jefe de Gobierno porteño y lo acusó de orquestar un golpe contra Alberto Fernández: "No me extraña que Juan Grabois haya declarado la guerra al Presidente y haya abandonado a su suerte a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner". (...)".

¿Ché Guevara?

Acerca del vínculo Grabois/Rodríguez Simón, es muy interesante cierto texto de la web El Canciller:

"(...) Sería lógico que a la jueza María Servini le haya llamado la atención encontrar una relación tan fluida entre Rodríguez Simón, a quien le prohibió la salida del país, y Grabois: hasta el sábado en que Cristina Fernández de Kirchner anunció a Alberto Fernández como cabeza de su fórmula, este último era señalado por parte de la prensa como uno de los candidatos fuertes a secundar a la actual vicepresidenta en la boleta del Frente de Todos. Ácido y contestatario, Grabois se encuentra mucho más cerca del Che Guevara (no sólo estéticamente) que de, por ejemplo, Raúl Alfonsín. Pero entonces, ¿quién es Pepín y por qué es cercano al fundador de la CTEP?

Aunque actualmente ocupe una banca en el Parlasur, Simón está ligado al macrismo desde sus inicios. Señalado como ‘cerebro judicial del Pro’, es desde hace tiempo un asesor legal del ingeniero, y a quien se le atribuyen, por ejemplo, los nombramientos de (Carlos) Rosenkrantz y (Horacio) Rosatti como miembros de la Corte Suprema. (...).

duggan y grabois.jpg Pablo Duggan y Juan Grabois.

En 2008, 'Pepín' asumió la jefatura de la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), organismo de la primera gestión macrista en la Ciudad acusada de dedicarse a ‘hostigar y apalear indigentes’. Desde ahí pegó el salto a la Jefatura de Gabinete de la Secretaría de Espacio Público, por aquel entonces a cargo de Juan Pablo Piccardo, quien luego quedaría al frente de SBASE, la empresa estatal que gestiona los subtes de Buenos Aires. Durante su período como 2do. de Piccardo es que empezó la relación con Grabois: el líder piquetero comenzaba a embanderarse como defensor de los cartoneros porteños y nacían las cooperativas de cartoneros, que reciben millones y millones de pesos cada año, en concepto de subsidios del gobierno porteño. La relación entre Simón y Grabois mutó de profesional a personal, y terminó en una amistad íntima que se mantiene hasta hoy. Parece que Simón, a contramano de la endogamia de Macri, no tiene ese grado de intimidad ni siquiera con sus compañeros del exclusivo colegio Champagnat. Cuentan, de hecho, que pasaba largas horas en dirección por su rol de adolescente bravo que se iba a las piñas muy a menudo.

Aparentemente, esta amistad no entiende de diferencias ideológicas. El 18/10/2018, Grabois le dijo al periodista Luis Majul que no pretendía que Simón jugara “en el mismo equipo que él” y que sabía que este “defiende otros intereses”. A principio de ese año, habían tenido un cruce en Twitter cuando 'Pepín' acusó a su amigo de pegarse a Moyano ‘por órdenes del Papa’, y de ser cercano al legislador Gustavo Vera “cuando te constan todas y cada una de sus canalladas y traiciones”. (...)".

En agosto 2022, D'Elía volvió a la carga acerca de Grabois, relató iProfesional:

"(...) Según D’Elia, Grabois "me vino a increpar. Me dijo que era un traidor". "¿Traidor de qué, pibe?", se preguntó el dirigente social a sí mismo y le retrucó: "Vos tenés de secretario a Rodríguez Simón, tenés 500.000 contratos con (Horacio Rodríguez) Larreta y bastardeás todas las iniciativas del FdT".

"¿Y me venís a llamar traidor a mí?", planteó una vez más y completó: "No tenés autoridad". Después, el docente continuó con las críticas dirigidas al integrante del Frente Patria Grande.

(...) Esta mañana en una charla con Antonio Fernández Llorente, en la Radio 990, el dirigente social sostuvo (...): "Grabois es amigo de ‘Pepín’ Rodríguez Simón, así que no puedo ser amigo de él", sentenció; y aseguró que "tiene 5.000 contratos de Rodríguez Larreta en Ciudad. Está bien pero hay que blanquearlo porque eso es política", remarcó y añadió que "ese mismo hombre está contra (Silvina) Batakis, no me voy a anotar en eso" (...)".

Horas atrás, el periodista Pablo Duggan lo acusó de no valorar la unidad del oficialismo (Unión por la Patria). Grabois se enojó: "Esa estupidez que dijiste de que yo tengo un amigo que se llama 'Pepín' es una mentira que yo te la aclaré. Así como mentiste en ese momento, espero que algún día te des cuenta y pidas perdón por decir que tengo un amigo que no es mi amigo. (...) Tengo 4 amigos del secundario nada más. Dijiste que era mi amigo y es mentira". (...)".

Una hipocresía de parte de Grabois porque él enfocó su desmentido en el concepto de amistad, cuando Duggan lo utilizó como 'chicana' por el vínculo tan extraño entre Grabois y Rodríguez Simon en un tema con millones de pesos en el medio, según los recortes.

Obvio que esto provoca el inevitable interrogante acerca de los límites y los factores condicionales de Grabois, quien parece confiar en aquello de "El fin justifica los medios". Se desconoce qué opinan al respecto los posibles electores de Grabois, quienes nada tienen que ver con Macri o con el Gobierno de la Ciudad Autónoma o con el perseguidor de Cristina Fernández de Kirchner, el tal Rodríguez Simon.

----------------

Más contenido en Urgente24:

Influencer acusó a medios por campaña anti Javier Milei

Estalló Luis Novaresio vs. Franco Rinaldi por discriminación: "Sumamente agresivo"

Explota Gmail: Los mails ya se responden y envían solos

Una transferencia en yuanes dejó un buque acumulando multas en la zona Alfa

Argentina sin rumbo: Ni UVA ni alquileres, ¡es la inflación!