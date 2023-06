Qué dijo el periodista que Grabois quiere de ministro de Economía

"No me gustaría ser ministro de Economía, cualquier que me conoce sabe que no", dijo el periodista consultado por Radio Con Vos.

"Me apasiona el periodismo, me encanta lo que hago. Cada uno sabe lo que puede hacer y lo que no debe hacer", agregó.

Zaiat dijo que un cargo de esa envergadura debería ocuparlo "el que tenga vocación de gestión". "Yo no la tengo. Nunca la tuve", agregó.

Para el periodista, ser ministro de Economía "es más complejo que sólo el cargo". "La mayoría de los fracasos tienen que ver con eso: no entender qué es asumir la responsabilidad, que es clave para tomar decisiones", afirmó.

Massa, ministro de Grabois

En otro tramo de la entrevista con El Destape Radio, Grabois se refirió a la posibilidad de integrar un eventual gabinete de Massa.

"Hoy diría que no, pero tampoco fui parte del gabinete de Alberto porque yo encarno un proyecto distinto: si no hay confrontación con sectores económicos concentrados y los organismos multilaterales, no hay liberación de la patria", subrayó.

Pero, no obstante, no descartó sumar al ministro de Economía en su eventual staff presidencial.

"¿Qué problema tengo que Massa sea ministro, mientras haga lo que yo le digo? Si lo mando a negociar a La Haya, a los organismos multilaterales de crédito, a luchar contra el Fondo y el tipo se pone el casco argentino, deja la bandera roja y blanca con estrellitas azules y defiende con esa pasión nuestros intereses, ¿qué problema hay? Mientras tenga una orientación política que no depende de su ideología, no importa", dijo.

