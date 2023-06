Bajando los decibeles, Cristian Ritondo dijo también en C5N que "hay que cuidar la casa en común que es JxC y es el PRO (...) El que gana conduce y el que pierde acompaña, y la elección contra nuestro adversario es en octubre".

"Hay diferencias, por eso vamos a unas PASO (...) pero tenemos un montón de valores e ideas en común", prosiguió, intentando mostrar acercamiento al larretismo.

Por su parte, esta mañana, Larreta había dicho que “con Gerardo no nos enganchamos en peleas ni en chicanas de la política. Somos personas de trabajo y de resultados”.

“Nunca me meto en acusaciones personales por más que otras lo hagan conmigo”, remarcó Larreta. Y continuó: “Hoy tenemos un funcionamiento parlamentario desde el 2019 sin fisuras. Gracias a la unidad de Juntos por el Cambio frenamos los embates a la Justicia. Con el triunfo electoral vamos a sostener en el tiempo las reformas. Estamos unidos".

En sentido similar se expresó el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien consideró que "no son tiempos de bravuconadas". Y buscó calmar las aguas: "Horacio no dijo nada distinto de lo que dijo Macri, hay que bajar el nivel de susceptibilidades", sostuvo.

Cabe recodar que, tal como informó Urgente24, ayer Rodríguez Larreta opinó que el modelo que propone Bullrich es el mismo que quiso implementar Mauricio Macri en su gobierno y "fracasó".

"Con Patricia, los dos somos parte de Juntos por el Cambio y por eso tenemos una visión común hacia dónde tiene que ir la Argentina. Ahora, diferimos en el cómo y el cómo hace toda la diferencia entre lograrlo y no. Patricia propone que desde el mensaje fuerte y expresar la voluntad, vamos a... Así no funcionó. Es la historia de la Argentina. Llevamos 100 años de antinomia, peleas, que el que no piensa como yo hay que matarlo, que todo lo que diga el adversario político está mal y que el gobierno nuevo tiene que empezar de cero. Ese modelo fracasó. Mirá cómo estamos hoy siguiendo ese modelo. Es lo que intentó Mauricio Macri", lanzó Larreta.

Horas después, y en diálogo con Clarín, la ex ministra de Seguridad lo cruzó fuertemente: "hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable", criticó a Larreta.

¿Se viene la tregua? Habrá que esperar para ver...

