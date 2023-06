"Cómo debe ser una mujer": Insólita crítica de Chiche Duhalde a CFK

Polémica aparte, Chiche Duhalde sintetizó que "debemos escucharnos más, acercarnos más, construir para adelante".

Por otro lado, habló de la convocatoria que le hizo Juan Schiaretti para integrar el espacio peronista disidente que conforma y para competir por una banca en la Cámara de Diputados. "En las campañas no hay ningún tema de preocupación concreto, si bien se discuten temas reales son difíciles de interpretar por la gente común. Cuando eso sucede, la gente cambia de canal", sostuvo.

"No se habla de cuánto le cuesta a la gente darle de comer a su familia, de las dificultades para ir a la escuela, para alquilar o lo difícil que es atenderse en salud. Tenemos muchos problemas concretos y de eso no se habla", desarrolló, y agregó: "Seguimos discutiendo el pasado y no hablamos de los problemas del futuro que es tan cambiante que tampoco alcanzamos a comprenderlo".

Por último, Duhalde señaló que el problema es la falta de diálogo entre los partidos políticos. "No podemos juntarnos, no podemos hablar entre nosotros, nos ladramos, nos echamos las culpas y no creo que no haya habido un político, un presidente o gobernador con errores. Si nos paramos ahí estamos mal", concluyó.

