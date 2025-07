"Si a cada gobierno que no le gusta la sanción de una ley la judicializa, estamos abriendo una Caja de Pandora

image.png El abogado constitucionalista Diego Armesto analizó el posible veto del gobierno

¿Cuáles son las prioridades del gobierno?

"Si a cada gobierno no le gusta la sanción de las leyes y las judicializa, estamos abriendo una caja de Pandora porque cada gobierno va a llevar a la Corte Suprema todas las normas que no le gusten".

El doctor Diego Armesto, a quien se mencionó en alguna ocasión como posible candidato en las elecciones de Octubre para legisladores nacionales, fue aún más incisivo:

El gobierno se gasta plata en fondos reservados de la SIDE, digamos todo. Vos tenés que tener prioridades y cuál es tu prioridad: darle a la SIDE y no darle a los discapacidad, darle a la SIDE y no a los jubilados…. El gobierno se gasta plata en fondos reservados de la SIDE, digamos todo. Vos tenés que tener prioridades y cuál es tu prioridad: darle a la SIDE y no darle a los discapacidad, darle a la SIDE y no a los jubilados….