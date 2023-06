Juan Grabois atendió a Duggan: "Decías que CFK era coimera"

La respuesta que deslizó el periodista fue que Grabois no tenía comprensión de texto, a lo que el dirigente social retrucó: "Hay que tener dos dedos de frente, comprensión de texto y de contexto. No fue magia. No hay ningún arreglo. El problema es que Sergio Massa no representa lo que nosotros creemos que tiene que representar el movimiento nacional y popular".