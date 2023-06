"Comercio, deuda y dividendos. En ese orden. Lo antes posible", priorizó como temas a resolver de inmediato en un eventual nuevo gobierno.

Sorpresa: Larreta y Milei coinciden

“El problema del cepo tiene que ver con el tema de las Leliq, el problema de los stocks”, dijo, ante la pregunta de José del Rio, secretario General de Redacción de LA NACION. Y explicó: “Vos tenés un problema de flujo y de stock. El de flujo es el déficit fiscal, que se financia con emisión monetaria. Hoy el déficit fiscal equivale al 12% del PBI, donde 5% del producto corresponde a la Nación. Y la relación pasivos remunerados sobre base monetaria hoy está por encima de lo que teníamos a inicios de 1989, es decir, en la antesala de la hiperinflación”, agregó.

En ese sentido, indicó:

Abrir el cepo de un día para el otro implica que, con el cambio de portafolio, te vas a una hiperinflación, porque hay un derrumbe de la demanda. La otra [alternativa] es que vos no saques, pero tiene el problema de exceso de demanda en el mercado de divisas, eso implica que tenés un exceso de oferta en el resto de la economía Abrir el cepo de un día para el otro implica que, con el cambio de portafolio, te vas a una hiperinflación, porque hay un derrumbe de la demanda. La otra [alternativa] es que vos no saques, pero tiene el problema de exceso de demanda en el mercado de divisas, eso implica que tenés un exceso de oferta en el resto de la economía

Por lo tanto, Milei dijo que para liberar el cepo y evitar una hiperinflación “hay que resolver de cuajo el problema de los stocks”. Para ello, indicó que la única solución es la dolarización.

El gobernador Gustavo Valdés encabezó ayer (27/06) el acto de ECO+Vamos Corrientes en el que se presentaron los precandidatos a diputados nacionales y al Parlamento del Mercosur. Fue el lanzamiento de la campaña electoral que no tendrá competencia interna en la categoría de diputados nacionales sino sólo en la de presidente y vice.

"No tenemos la pelea por cargos, sino por objetivos", se diferenció del PRO e instó por una competencia con "respeto y responsabilidad entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich", según los medios locales.

En medio de la derrota de Luis Juez en Córdoba a manos de Martín Llaryora, subió de tono la interna en Juntos por el Cambio por el gobernador Juan Schiaretti. Los diputados Hernán Lombardi y Silvia Lospennato se agarraron en LN+.

El vocero de Patricia Bullrich toreó desde el comienzo a la representante de Horacio Rodríguez Larreta en la mesa del canal opositor: "Nosotros trabajamos en la previsibilidad y en la identidad. Desde el espacio que lidera Patricia Bullrich decimos: 'somos este espacio, tenemos estas ideas'. Somos muy definidos en nuestra identidad y no generamos confusiones. Entonces, no hay dudas de quiénes somos. A la gente le puede gustar más o menos, pero está muy definido quiénes somos. No rejuntamos, tenemos un equipo bien constituido y creemos que estamos interpretando bien el clima de época. El clima de época requiere nitidez y esas danzas de último momento no sirven para nada. Ni hablar del enroque que hicieron con Sergio Massa. Son un cachivache y un cachivache en retirada".

En tanto, Silvia Lospennato le respondió: "Hace tiempo la gente dejó de rivalizarse para pedir soluciones concretas. Lo que me dicen es que les importa poco cómo conseguís los votos para sacar la ley de alquileres. A mí me parece que esta pérdida de identidad en el que al kirchnerismo no le gusta Sergio Massa porque cree que sacrifica su voto identitario, contribuye a este momento en el que la gente quiere soluciones".

Recién, Hernán, decía 'apostamos a la identidad'. Nosotros apostamos a la gestión. Nuestra lista va a ofrecer capacidad de gestión y eso es lo que queremos mostrar en cada una de las cosas. La gente quiere soluciones y no discutir ideologías Recién, Hernán, decía 'apostamos a la identidad'. Nosotros apostamos a la gestión. Nuestra lista va a ofrecer capacidad de gestión y eso es lo que queremos mostrar en cada una de las cosas. La gente quiere soluciones y no discutir ideologías

