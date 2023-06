Wagner PMC, casi US$ 2.000 millones de Vladimir Putin

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien negoció el acuerdo que puso fin a la insurrección, ratificó que "garantías de seguridad. . . se proporcionaron" para asegurar el paso seguro de Prigozhin desde Rusia, y agregó que el fundador de Wagner "está en Bielorrusia hoy".

https://twitter.com/dw_espanol/status/1673816559117275136 Presidente de Bielorrusia pidió a Putin que no matara al jefe del Grupo Wagner



"Le dije a Putin: se le puede matar, no es un problema. Ya sea en el primer intento o en el segundo. Pero le aconsejé que no lo haga", dijo el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. /cvml pic.twitter.com/FIaLV5KZWz — DW Español (@dw_espanol) June 27, 2023

Lukashenko dijo que los combatientes de Wagner PMC regresaron a sus campamentos en la región de Lugansk, días después de que amenazaron marchar hacia Moscú en un desafío sin precedentes de la autoridad de Putin. Pero todo terminó con menos muertos que la revuelta de Espartaco en el Imperio Romano, quizás gracias a Lukashenko.

Putin trató de reafirmar su control de la situación después de hacer lo que incluso muchos partidarios de 'línea dura' de su guerra en Ucrania han afirmado que son concesiones vergonzosas a Wagner. Pero es imposible evitarlo por más griterío que ocurra de los 'halcones': Wagner PMC fue una inspiración de Putin, no de Prigozhin, y quien no lo entienda no debería ni escribir ni opinar sobre Rusia.

El FSB, heredero de la KGB, ratificó que había cerrado su investigación sobre la rebelión porque los participantes habían "cesado las actividades directamente destinadas a cometer el crimen", según la agencia estatal Ria Novosti. Fue parte del acuerdo, obviamente.

prigozhin.jpg Yevgeny Prigozhin, en la mira de USA desde hace mucho aunque ahora hay quienes afirman que él llegó a mantener un diálogo que permitió a la CIA conocer de antemano su amotinamiento.

El alijo

Dato para entender la facilidad de desplazamientos y financiación del apodado 'chef de Putin' (porque su empresa de catering también surtía al Kremlin): el 24/06, cuando las fuerzas de Wagner todavía amenazaban ir a Moscú, la publicación de noticias Fontanka escribió que las autoridades allanaron la oficina personal de Yevgeny Prigozhin en San Petersburgo (en el Hotel Trezzini).

Los reporteros informaron que los funcionarios encontraron:

5 kilogramos (11 libras) de oro,

efectivo en dólares estadounidenses,

6 pistolas,

5 kilogramos (11 libras) de un polvo blanco no identificado, y

varios pasaportes con fotografías de Prigozhin pero con diferentes nombres.

Poco después, Fontanka eliminó la publicación, pero la información ya se había extendido a otros medios.

Un documento nacional de identidad y un pasaporte ruso estaban a nombre de 'Vladimir Bobrov'. Al parecer, según los informes, un residente de Ostashkov se postuló con ese nombre para un cargo local como miembro del ultranacionalista Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR). Se desconoce su conexión con Prigozhin.

Un pasaporte tenía el nombre de 'Dmitri Geilor'. Según Radio Free Europe/Radio Liberty, una persona con ese nombre fue paciente de la clínica Sogaz, en San Petersburgo. En la base de datos de la clínica, junto a su nombre dice “Super VIP”. Radio Free Europe/Radio Liberty sugiere que Prigozhin ha visitado la clínica bajo ese seudónimo. El medio también informó que una persona con el nombre y la fecha de nacimiento de Geilor buscó trabajo como conductor en 2017, con un salario deseado de 40.000 rublos (US$ 474).

Un certificado corporativo a nombre de 'Sergey Ivanov', emitido en francés, fue otra documentación encontrada con el rostro de Prigozhin. El medio de noticias SOTA descubrió que el certificado pertenece a un 'especialista en seguridad', y fue emitido por una empresa llamada SEWA, ubicada en la República Centroafricana, a cargo de las operaciones del Grupo Wagner PMC en ese país. SEWA se encuentra sancionada por USA.

Un documento de identificación nacional ruso con el nombre de 'Oleg Semenov'. Los periodistas no pudieron encontrar más información.

Se encontraron otros 3 pasaportes a nombre de Prigozhin, pero presentaban fotografías de otra persona que solo se parecía vagamente a Prigozhin.

'Fontanka' informó que un vehículo Gazelle estaba estacionado junto al hotel donde se encontraron los documentos. Las autoridades encontraron docenas de cajas de cartón dentro del vehículo con efectivo por un total de 4.000 millones de rublos (US$ 47,4 millones). Prigozhin luego publicó un mensaje de audio en el que afirmaba que el dinero era para pagar a los combatientes de Wagner PMC y a sus familias:

No solo se encontró el vehículo Gazelle, sino también otros 2 microbuses, que contenían dinero destinado a indemnizar al llamado “cargo 200” [jerga militar para ataúdes en transporte] y por otras cuestiones.

Yevgeny Prigozhin4.jpg Prigozhin sirviendo la comida a Putin, en el comienzo, antes de Wagner PMC.

El imperio

Yevgeny Prigozhin no solo es el fundador de Wagner PMC y el organizador de un intento de rebelión militar, sino también un multimillonario que posee muchos negocios diferentes. La mayoría de ellos en San Petersburgo, donde nació Putin.

La publicación local 'Paper' habló con los socios de Prigozhin y descubrió lo que estaba sucediendo con los activos que dejó atrás. Con permiso de los editores, la revista opositora rusa Meduza publicó ese texto:

"En septiembre de 2022, Prigozhin reconoció haber creado del Wagner PMC, un grupo mercenario que participa activamente en la guerra en Ucrania. La idea de una empresa militar privada, según la investigación de The Bell, provino de oficiales de alto rango del Ministerio de Defensa ruso. Se cree que al principio los wagnerianos participaron en las hostilidades integrando los grupos separatistas en el Donbas (Donetsk y Lugansk), y luego liquidaron a los conocidos comandantes de campo de las autoproclamadas LPR (Lugansk) y DPR (Donetsk), quienes “no encajaban en la verticalidad de poder”. También Wagner PMC luchó en Siria y la República Centroafricana.

Después de que los mercenarios de Prigozhin dejaran de esconderse, en noviembre 2022, se inauguró el Centro PMC Wagner en San Petersburgo en la calle Zolnaya: se planificó alquilar oficinas en un edificio de 23 pisos de forma gratuita a inventores, diseñadores y especialistas en TI (tecnología informática), siempre que fueran "patriotas".

En 6 meses, el centro incorporó a decenas de residentes, incluidos Z-bloggers, la escuela de control de drones Oktagon, el proyecto Cyberfront Z para escribir comentarios en apoyo a la guerra en Ucrania, el sindicato militar de San Petersburgo, el club juvenil Vagnerenok, y el centro Voluntariado, que es un complejo de talleres de entrenamiento militar para huérfanos y "adolescentes difíciles" dirigidos por 'entrenadores' que están estrechamente asociados con grupos neonazis, según The Insider.

Se ha abierto un club juvenil 'Vagnerenok' en San Petersburgo, donde a los adolescentes se les "inculca el amor por la patria". (N. de la R.: Para debatir: ¿Esto es necesariamente una consigna neonazi?)

El 24/06 se realizaron allanamientos en el Centro Wagner, con la participación de la Guardia Nacional, el Ministerio del Interior e investigadores, y por la tarde se retiraron equipos del recinto. Ninguno de los residentes ha anunciado públicamente la terminación de la cooperación con el centro. El director del club para adolescentes 'Vagnerenok' (rebautizado 'Leader', después de las publicaciones de 'Paper'), Alexander Tronin, dijo a la publicación que "todo funciona como siempre".

https://twitter.com/dw_espanol/status/1673832329108930560 Estados Unidos: Wagner y Prigozhin deben rendir cuentas



Washington quiere golpear las actividades de extracción de oro con las que se financia el grupo de mercenarios en África. /cvml pic.twitter.com/hDuznIgxE4 — DW Español (@dw_espanol) June 27, 2023

Según Anna Zamaraeva, curadora de medios y blogueros del centro, ninguno de los residentes canceló su membresía. “Por el contrario, todos se unieron a nosotros”, respondió a 'Paper'.

“Desde el lunes [27/06], hemos estado trabajando tal como de costumbre de acuerdo con la legislación vigente de la Federación Rusa”, dijo Anna Zamaraeva.

Ahora, el personal de la oficina planifica hacer un inventario y escribir una apelación a las agencias gubernamentales con respecto a las pertenencias personales, el equipo, los símbolos de la campaña militar y el Centro PMC Wagner incautados. Zamaraeva también señaló que hasta ahora nadie proyecta romper los lazos con Yevgeny Prigozhin ni con las estructuras que le pertenecen; el centro cree que no hay nada ilegal en esto.

En abril de 2023, Yevgeny Prigozhin también anunció la apertura de puntos de reclutamiento para los Wagner PMC en 5 clubes deportivos en San Petersburgo. Estos son el club de tiro 'MIP', en Pushkin; así como los clubes de artes marciales 'White Wolves', 'Crown', 'Puncher' y 'Monarch', en los distritos Primorsky, Frunzensky, Central y Nevsky.

El fundador de Monarch, Said Tikhonov, le dijo a 'Paper' que la rebelión de Prigozhin y las escenas del sábado 24/06 no afectaron el reclutamiento en los centros deportivos. El reclutamiento de mercenarios todavía continúa en el vestíbulo del club Korona, confirmó 'Paper'.

Said Tikhnov: -Hasta que se reciba cualquier pedido, por supuesto [seguiremos aceptando personas en los PMC de Wagner a través de clubes]. Hasta el momento no se ha informado nada por el estilo. No pasó nada realmente grave. La organización [Wagner PMC] no fue liquidada, no fue prohibida. Ha habido muchas llamadas en los últimos días. Todo sigue funcionando. Y [con respecto a los rumores sobre la transición bajo el control del Ministerio de Defensa], creo que Wagner PMC permanecerá en el estado anterior.

Centro PMC Wagner2.jpeg Centro PMC Wagner, en San Petersburgo.

Centro PMC Wagner4.jpg Ingreso al Centro PMC Wagner.

'Troll Factory'

Las primeras sanciones occidentales contra Yevgeny Prigozhin se impusieron por su conexión con la 'fábrica de trolls': así es como se suele llamar a la Agencia de Investigación de Internet, que apareció en 2013, acusada de interferir en las elecciones estadounidenses 2018, y ejecutar propaganda y desinformación. La sede de los 'trolls' estaba ubicada en el 55 de la calle Savushkina, pero luego se trasladaron a otros centros comerciales en San Petersburgo.

Facebook cerró grupos que Rusia usaba para influir en la política estadounidense. ¿Qué había ahí?

En 2019, apareció el grupo de medios 'Patriot', que incluía algunas publicaciones conocidas de la 'fábrica de trolls': RIA FAN, Economy Today, Politics Today, Nevsky News, Word and Deed, People's News y otras.

Cientos de proyectos de medios regionales de toda Rusia se han vuelto 'amigables' para el grupo de medios a lo largo de los años. Yevgeny Prigozhin encabezó el Consejo de Administración de 'Patriot' hasta finales de mayo de 2023; entonces, a causa de su participación activa en la guerra pasó al cargo de vocal.

En marzo de 2022, la 'fábrica de trolls' inició un nuevo proyecto: el canal de Telegram 'Cyberfront Z', cuyos empleados acosan a las celebridades que manifiestan una posición contraria a la guerra, exigiendo la cancelación de sus actuaciones en Rusia, y también escriben comentarios en apoyo de las hostilidades.

Según 'Fontanka', los empleadores de 'Cyberfront Z' están asociados con entidades legales relacionadas con Yevgeny Prigozhin. El propio jefe de Wagner PMC respondió que no creó el canal sino que lo ayudó con premisas.

Según una filtración analizada por los periodistas de 'Dossier', en otoño de 2022, la 'fábrica de trolls' incluía unos 400 emprendimientos en Internet en general y redes sociales en particular, con un presupuesto de cientos de millones de rublos.

Las tareas del imperio mediático de Prigozhin, según 'Dossier', incluyen ejecutar sus propios proyectos de noticias ('¿Cómo te gusta, Elon Musk?', 'La Agricultura', 'Depósito Sucio', '"El Arte de la Guerra', etc.), creando "oposición" hacia las autoridades de la ciudad de los canales ('Protesta Petersburgo', 'Ploshad Vosstaniya', '1703', 'Antes que todo San Petersburgo' y otros), también el desarrollo de la red social YaRus, con comentarios sobre redes sociales, y la compra de publicaciones de blogueros y medios de comunicación. Las estimaciones filtradas incluían la publicación de una investigación en Kommersant por 750.000 rublos.

Las fuerzas de los 'trolls' se lanzan no solo para apoyar a Putin y la guerra, sino también para criticar al gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov: Yevgeny Prigozhin ha estado en conflicto con él durante varios años.

El motivo del enfrentamiento, desde 2021, fue el “debilitamiento de las posiciones” del empresario en San Petersburgo. En el último año, las críticas se convirtieron en hostigamiento: si antes los medios de comunicación de Prigozhin se quejaron del gobernador debido a la mala limpieza de la nieve y el derrumbe de la basura, luego del comienzo de la guerra en Ucrania, comenzaron a crear peticiones de renuncia de Beglov y difundir una demanda para juzgar al jefe de la ciudad acusándolo de "traición".

Solo en febrero de 2023, Yevgeny Prigozhin admitió que inventó y creó 'trolls', y que también los controló. Según Prigozhin, la 'fábrica' era necesaria para "proteger el espacio de información ruso de la grosera y agresiva propaganda de las tesis antirrusas desde Occidente".

El 24/06, durante el motín armado, las páginas en redes sociales y sitios web de publicaciones que forman parte del grupo de medios 'Patriot' fueron bloqueadas por el organismo estatal Roskomnadzor: "Se están limitando varios recursos para frenar la propagación de llamados a participar en un motín militar". El mismo día, se llevaron a cabo allanamientos en las oficinas editoriales de Primorsky Prospekt, en San Petersburgo.

El bloqueo aún no se ha levantado. Sin embargo, el medio de comunicación más grande de Prigozhin, 'RIA FAN' ya presentó un nuevo sitio web. Al final resultó que los editores de la publicación se encargaron de sortear el bloqueo hace 1 mes. El dominio de respaldo riafan.org/ se registró el 18/05/2023.

Cyberfront Z.jpg Hackers de Cyberfront Z, empresa del multimedios de Prigozhin.

Business

6 empresas no liquidadas están registradas a nombre de Prigozhin. 3 de ellos son entidades legales diferentes de la empresa de catering Concord.

'Concord Management and Consulting' tiene contratos gubernamentales para el suministro con las autoridades de San Petersburgo y el Museo Ruso desde 2016. La entidad legal solo ha informado sobre el curso de los procedimientos judiciales, la inclusión en las listas de sanciones de otros países y una caída en los ingresos, con la excepción de 2021, cuando los ingresos aumentaron en 12 millones de rublos (posiblemente por juicios ganados).

La empresa está registrada en 17 Nevsky Prospect, el edificio del Palacio Stroganov, del Museo Ruso. Anteriormente, estaba en ese lugar el restaurante 'Imperio Ruso', de Prigozhin, que ahora no funciona.

Concord Catering es una empresa registrada en 2018 con 1 empleado y sin estados financieros, pero sancionada por Ucrania y USA. La dirección legal es el edificio de viviendas Burmeister, en la intersección de Bolshoy Prospekt Petrogradskaya Storona y S'ezzhinskaya Street.

Concord M es una entidad legal en Moscú de la compañía de Prigozhin, que suministró catering a la Administración del Presidente de Rusia, por lo que Prigozhin recibió el apodo de 'cocinero del Kremlin'.

Prigozhin también se desempeña como director de JSC Retail, que se especializa en el alquiler y la venta de bienes inmuebles, que administra legalmente el PMC Wagner Center y posee el 49% de Aurum LLC, que distribuye material cinematográfico. Además, Prigozhin posee el 80% de Ritm LLC, que arrienda y administra esa propiedad.

Wagner Group is Becoming a BIG Problem for Russia

También hay empresas de Prigozhin que no están registradas oficialmente pero los periodistas las han vinculado con él. Tal como se sabe por la investigación de 'Nestka', estas empresas mostraron una ganancia neta récord en 2022.

Estamos hablando, en particular, de la empresa 'Russotskapital', que suministra alimentos a las escuelas y hospitales de Moscú y en 2022 recibió más de 150 contratos gubernamentales, y su beneficio ascendió a 760 millones de rublos.

'MBH Media' escribió que la empresa Verona, que también suministra alimentos a las instituciones educativas de Moscú y obtuvo 750 millones de rublos en ganancias en 2022, está asociada con Prigozhin.

En San Petersburgo, las empresas de Prigozhin no suministran comidas a las escuelas. En 2011, Concord recibió contratos para el suministro de alimentos a 14 escuelas de la ciudad, pero un año después dejó de trabajar en esa provisión y dejó de participar en concursos.

Prigozhin intentó repetidamente implementar sus proyectos de inversión en San Petersburgo. Por ejemplo, 'Megaline', una empresa asociada con Prigozhin, firmó un acuerdo con el comité de inversiones en 2021 para crear un clúster marino en Gorskaya. En total, según Prigozhin, quería invertir hasta 300.000 millones de rublos en la infraestructura de San Petersburgo.

Pero ninguno de los proyectos de inversión del creador de Wagner PMC, según la información disponible, se encuentra actualmente en operación. 'Gorskaya', según él, fue transferido a otro inversor. Prigozhin culpó abiertamente al gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, por sabotear sus proyectos.

wagner pmc.jpeg Combatientes de Wagner PMC con la bandera del ejército privado.

Propiedades

El Trezzini Palace Hotel, en Universitetskaya Embankment, está asociado con Prigozhin; él lo llama "su hotel", y los periodistas escribieron que la oficina del empresario se encuentra allí. Fue donde se encontró el vehículo con 4.000 millones de rublos que, según Prigozhin, estaban destinados a los combatientes de Wagner PMC. Prigozhin dijo que quería reconstruir el Palacio Trezzini, ampliándolo a los patios que compró en las cercanías pero, según él, el proyecto tuvo que ser suspendido temporalmente ante la llegada del nuevo gobernador.

La familia Prigozhin también posee propiedades en el asentamiento de cabañas del norte de Versalles, que consta de 49 mansiones cerca de la desembocadura del Lakhtinsky. El edificio, se deduce de los datos de 'TsIAN', se dedicaba a 'Concord'. En el pueblo hay fincas propiedad de Prigozhin, su esposa Lyubov, su hijo Pavel y su hija Polina. Según Layout, en total, la familia Prigozhin en el norte de Versalles posee un terreno con una superficie de 17.000 m2.

Otras propiedades asociadas con los Prigozhin incluyen el hotel 'Red Stars', junto al Teatro Mariinsky, fundado por la hija de Prigozhin, Veronika; y el centro de negocios Sinop, en Sinopskaya Embankment, que según Nestka, pertenece a Pavel Prigozhin.

Lyubov Prigozhina es propietaria de la tienda Eliseev, en la esquina de Nevsky Prospekt y Malaya Sadovaya Street, y allí también opera el restaurante Warehouse N°5, propiedad de la pareja. Y en Admiralteyskaya, el restaurante Old Customs sigue funcionando, uno de los primeros proyectos de Prigozhin como restaurador, lanzado en 1996 y en los primeros años de funcionamiento albergó a la élite política de San Petersburgo.

Prigozhin tenía un restaurante llamado 'Russian Kitsch', en Universitetskaya Embankment, que pasó por varias transformaciones en 2016, año en el que inauguró en su lugar el bar deportivo 'Street Food' Bar N°1. En 2020 este proyecto se transformó en un centro gastronómico. Fue aquí en abril de 2023 donde tuvo ocurrió el ataque terrorista en el que murió el 'comandante' Vladlen Tatarsky. Después de la explosión, Prigozhin dijo que previamente había entregado el café al movimiento promilitar Cyberfront Z."

Trezzini Palace Hotel.jpg Habitación del Trezzini Palace Hotel, de Prigozhin, en San Petersburgo.

La mentira

Pero hay una mancha grave sobre Prigozhin: el video que provocó su reacción y marcha hacia Moscú había sido un 'fake'.

Precisamente Meduza publicó un análisis del contenido, y es el siguiente:

"Exactamente a las 21:00 hora de Moscú del 23/06, se publicó en el canal de Telegram, 'Prigozhin's Cap', un video con imágenes de las supuestas consecuencias de un ataque con misiles en el campamento de Wagner PMC. El metraje de 1:21 está acompañado por la siguiente descripción:

Se lanzó un ataque con misiles contra los campamentos de Wagner PMC. Muchas víctimas. Según testigos presenciales, el ataque se realizó desde atrás, es decir, fue realizado por militares del Ministerio de Defensa ruso.

¿Dónde se filmó el video?

El video fue filmado en el mismo campamento de Wagner PMC que ya apareció varias veces en los informes de los "corresponsales militares". En particular, se puede ver claramente en la grabación de Alexander Simonov (canal de Telegram 'Callsign Bruce'). La comparación de las grabaciones de video no deja dudas de que ambas grabaciones fueron filmadas en el mismo lugar, aunque no se pudo determinar rápidamente su geolocalización.

El video, publicado en 'Prigozhin's Cap', consta de 5 fragmentos y tiene 4 cortes (a los 0:49, 0:55, 01:01 y 01:14). En el fragmento de las 00:30 se puede ver un claro con estructuras rotas; las imágenes anteriores de este campamento muestran numerosas tiendas de campaña y cobertizos improvisados.

https://twitter.com/U24noticias/status/1673838196575158272 ¿Cuál fue la relación verdadera entre Prigozhin y Putin?

El video en sí fue filmado en primera persona, detrás de escena, 2 hombres comentan lo que está sucediendo, cuyas caras no vemos. Desde los primeros segundos, los hombres comentan en detalle lo que está sucediendo, asumiendo de inmediato que los 'aliados', es decir, las Fuerzas Armadas de RF, atacan su campamento:

—¿Qué diablos fue eso?

-Qué mierda! Maldita sea, <…> joder, no terminarán una maldita cosa. Aliados, vete a la mierda. Maldición, en el camino, la cagaron... había niños allí.

¿Por qué estamos casi seguros de que el video es una puesta en escena?

El video, publicado por el grupo de medios de Prigozhin, tiene varias señales obvias de una producción:

Los operadores no huyen de la explosión (tal omo cabría esperar si tuvieran miedo de repetidos ataques de artillería o cohetes), sino que, por el contrario, se dirigen hacia ella.

Inmediatamente, los operadores, que aún no pueden averiguar qué sucedió exactamente, sacan conclusiones inequívocas de que el ejército ucraniano "no los acabaría" y, por lo tanto, solo sus propios "aliados" podrían atacar.

No hay cráter de explosión en ninguno de los fragmentos de video, y el área circundante no está cubierta de tierra. Esto es posible con una explosión muy débil (por ejemplo, una granada de mano) o con una detonación en el aire.

Sin embargo, hay algo muy raro. Durante la detonación en el aire, se debe formar un área despejada de vegetación con daños característicos en los árboles restantes. La ausencia de cráter, numerosos parches de tela desgarrada en las ramas y troncos cortados (00:30) sugieren que en realidad hubo una explosión de una granada de mano en una tienda o debajo de uno de los muchos cobertizos.

El fragmento a las 01:01 muestra los restos de un foso lleno de hojas frescas de árboles que no tienen ningún daño térmico. En el centro de la fosa se encendieron 2 fogatas, y en las cercanías no se aprecia ni un cráter, ni fragmentos de proyectiles, ni contenedores de munición de artillería, que suelen quedar en los lugares donde caen los proyectiles. No se ve ni el embudo explosivo ni la tierra que se suponía que levantaría la supuesta explosión.

En el video, que, a juzgar por la descripción, muestra un ataque con misiles con muchas víctimas, no se muestra ni uno solo. El fragmento 01:14 muestra un cuerpo humano y un fragmento de una extremidad. La calidad de la grabación no permite identificarlo, sin embargo, por el color de la sangre podemos decir con seguridad que la persona no murió pocas horas antes del tiroteo, sino mucho antes."

yevgeny-prigozhin.webp Prigozhin popular durante su fallido amotinamiento.

