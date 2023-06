Insurrección de Wagner: Biden 'neutral' y sospechas de Rusia

image.png Yevgueni Prigozhin de Wagner

Prigozhin tiene aversión hacia el ministro de Defensa Serguei Dhoigú y jefe del Estado mayor Valeri Guerásimov, como expresó en su canal de Telegram, debido a la incompetencia militar, a escatimar en armas y municiones, y por haber mandado a la “muerte segura” a decenas de soldados.

Rendición de cuentas

El jefe de Wagner acusa al ministerio de querer desmantelar la organización paramilitar de élite en pos de que se integre al Ejército, y culpa a Serguei Dhoigú del bombardeo a uno de sus campamentos que mató a 30 soldados.

“Nos opusimos categóricamente a los planes del Ministerio de Defensa. No obstante, empacamos nuestro equipo, hicimos el inventario y planeamos partir el 30 de junio en un convoy hacia Rostov y entregarlo todo al cuartel general de operaciones militares especiales si no cambiaban de decisión. Pero a pesar de que no mostramos agresión, se lanzó un ataque con misiles contra nosotros, seguido inmediatamente por helicópteros. Murieron aproximadamente 33 combatientes del Grupo Wagner”, explica el jefe de Wagner en un audio viralizado este lunes desde su canal de Telegram.

Este lunes (26/06/23), el líder de Wagner difundió un audio de 11 minutos a través de su canal de Telegram, que refiere a las motivaciones de la trunca Marcha a Moscú y el desenlace de paz:

El objetivo de nuestra campaña era evitar la destrucción de Wagner Group y responsabilizar a las personas que, a través de sus acciones poco profesionales, cometieron una cantidad significativa de errores durante la Operación Especial. El público exigió esto

“Nos dimos la vuelta para evitar derramar la sangre de los soldados rusos”, sostuvo el jefe del grupo Wagner -en el mensaje de audio- tras poner fin a su rebelión de 24 horas, que “evidenció los graves problemas de seguridad en el país”, según propias palabras, ya que pudieron apoderarse sin gran esfuerzo de instalaciones militares a lo largo de 780 kilómetros antes de detenerse a 200 kilómetros de Moscú.

“Los civiles nos recibieron con banderas rusas y con el símbolo de Wagner”, agregó Prigozhin.

Nos detuvimos en el momento en que el primer destacamento de asalto que llegó a 200 kilómetros de Moscú desplegó su artillería, realizó un reconocimiento del área y era evidente que se derramaría mucha sangre si continuábamos. Por lo tanto, decidimos que simplemente demostrar nuestras intenciones sería suficiente. Hubo dos factores cruciales detrás de nuestra decisión de regresar. La primera fue que no queríamos derramar sangre rusa. La segunda fue que marchamos para demostrar nuestra oposición, no para derrocar al gobierno.

Tal como informó Urgente 24, la rebelión de Wagner culminó con un supuesto acuerdo con las autoridades del Kremlin de amnistía e inmunidad legal para Prigozhin y sus hombres del Wagner a cambio de detener el motín y exiliarse en Bielorrusia.

