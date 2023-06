Julio, mes de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania

Ex vicepresidente de la Comisión Europea, ex comisario europeo de Transportes, ex comisario de Industria y Emprendimiento, ex vicepresidente y ex presidente del Parlamento Europeo, Tajani tiene experiencia y elegancia para explicar el fracaso de Ucrania, que ha recibido en 18 meses el equivalente a US$ 160.000 millones de parte de los países que integran la OTAN -en gran parte equipamiento y entrenamiento bélico-, pero su prometida contraofensiva no consigue lastimar a Rusia.